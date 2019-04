Patton erweitert sein virtualisiertes NMS mit Alarmen und Benachrichtigungen für Mobil-Teams und reduziert damit Ausgaben und Komplexität für Serviceanbieter



GAITHERSBURG, Md., April 24, 2019, der Entwickler von SmartNode virtual VoIP CPE und CopperLink Ethernet und Strom-über-Ethernet-Extender, hat seinen revolutionären virtualisierten Orchestrierungsservice für den Netzwerkrand, Patton Cloud , durch die Hinzufügung neuer Alarme und Benachrichtigungen verstärkt, wie das Unternehmen heute bekanntgab.

Patton Cloud - Alarme und Benachrichtigungen

Die Hinzufügung von Alarm- und Benachrichtigungsfunktionen verstärken die Patton Cloud mit Fehler- und Leistungsüberwachungstools für die Sicherstellung der Servicequalität sowie das Geräte- und Servicemanagement.

Die Patton Cloud bietet bereits automatisiertes Onboarding im Rahmen ihrer Full-Service-Orchestrierungslösung für den gesamten Lebenszyklus an.

Jetzt können Elementstatus, Statistiken, Fehler, Benachrichtigungen und Alarme alle direkt zu technischen Support-Teams geliefert werden, wo immer diese sich befinden und auf jedes Gerät: ob im Auto, am Schreibtisch, auf einem Tablet oder Mobiltelefon oder bei der Arbeit in einem Network Operations Center (NOC) oder einem Telco Central Office (CO).

Mit neuen Möglichkeiten für Benachrichtigungen und Alarme macht Patton Cloud Managementsysteme für konventionelle Elemente hinfällig, indem es einen virtualisierten OA&M-Service (Operations, Administration und Management/Wartung) liefert.

Durch die Konsolidierung von dem, was einmal eine Konstellation von getrennten Geräten und Systemen war, beschleunigt Patton Cloud die Bereitstellung (und den Aufbau) von konvergiertem ALL-IP-Networking, Telefonie und IoT.

"Der Zug der Netzwerktransformation ist mit hohem Tempo unterwegs", sagte Burton A. Patton , EVP. "Virtualisierung und SDN definieren den Weg neu, wie Netzwerkbetreiber Sevices liefern und ihre Netzwerke betreiben."

Im derzeitigen Marktklima ersetzen Betreiber ihre herkömmlichen Netzwerkarchitekturen mit softwaredefinierten Netzwerken (SDN). Das zentralisierte NOC steht kurz vor dem Aussterben, genau wie dedizierte, hardwarebasierte Überwachungsgeräte am Kundenstandort.

Durch die Ersetzung von kostspieligen Systemen für NMS, EMS, Alarme, Überwachung und Fehlerbehebung mit einer umfassenden, virtualisierten Lösung senkt die Patton Cloud Kapitalaufwendungen und Betriebsgesamtkosten, die andernfalls bei Einführung und Betrieb eines Angebots mit All-IP-Kommunikation oder UCaaS (Unified Communications as a Service) anfallen würden.

"Mit Alarmen und Benachrichtigungen, die von Patton Cloud geliefert werden - an Mobile-Response-Teams - erhalten Serviceanbieter einen virtuellen Aufseher, der ihr Netzwerk rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr überwacht", so Patton.

Letzte Woche veröffentlichte Patton zwei Fallstudien zu Cloud-Orchestrierung , die durch IP-Telefonie-Serviceanbieter in Malta und den Niederlanden implementiert wird.

Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com