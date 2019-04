Der Pharmakonzern erkennt das Urteil gegen Monsanto nicht an. Ein US-Gericht hatte festgestellt, dass glyphosathaltige Produkte Krebs verursachen.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer geht gegen das erste Urteil in der Glyphosat-Klagewelle in Berufung. Die Bayer-Tochter Monsanto habe mit der Einreichung seines ersten Berufungsschriftsatzes bei einem kalifornischen Gericht beantragt, das Urteil der Geschworenen im Fall Johnson gegen Monsanto aufzuheben und die Klage abzuweisen, wie Bayer am Mittwoch mitteilte.

Die vorgelegten Beweise würden den Anforderungen zum Nachweis von Verantwortlichkeit und Kausalität ...

