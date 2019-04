Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Nachdem der DAX am Dienstag die 12.180/200 hat halten können, setzten die Bullen am Mittwoch eine weitere Duftmarke. Nach verhaltenem, aber dennoch leicht bullishem Start in den Tag, setzte der deutsche Leitindex zur Mittagszeit zu einer erneuten Squeeze-Bewegung auf neue Jahreshochs an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...