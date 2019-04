Freiburg (ots) - Die Arabellion 2.0 dieser Tage kann nicht auf schnelle Erfolge setzen. Die Verteidiger der alten Regime spielen auf Zeit. Im Sudan pocht der Militärrat auf eine Übergangsperiode von zwei Jahren, wohl wissend, dass der Elan der Demonstranten irgendwann auf der Strecke bleibt. Algerien führt jetzt ein alter Apparatschik, der von Verfassungsreform und Systemwechsel nichts wissen will. Die Demonstranten in Sudan und Algerien brauchen enorme Disziplin und langen Atem. Die eigentliche Machtprobe kommt noch. http://mehr.bz/khs96l



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de