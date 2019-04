Einen Tag vor seiner mit Spannung erwarteten Hauptversammlung gibt der Agrarchemiekonzern Bayer Einblick in seine Geschäfte zum Jahresauftakt. Die Zahlen zum ersten Quartal 2019, die Bayer an diesem Donnerstag (7.30 Uhr) publizieren will, dürften solide ausfallen: In der Pharmasparte verkaufen sich der Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenmedikament Eylea seit langem sehr gut, zudem hat der 2018 gekaufte Saatgutkonzern Monsanto im Tagesgeschäft wohl zu einem Umsatzsprung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geführt.

Allerdings könnte es aus Sicht von Analysten auch Rückschläge gegeben haben: So könnten Überschwemmungen im Mittleren Westen der USA dazu geführt haben, dass Saatgut später als sonst ausgeliefert wurde.

Am Freitag (10.00 Uhr) wiederum veranstaltet Bayer in Bonn seine Hauptversammlung. Die Veranstaltung wird traditionell von Umweltschützern und anderen Konzernkritikern genutzt, um dem Vorstand die Leviten zu lesen. Derlei Widerworte von Kleinaktionären haben aber wenig bis gar keine Auswirkungen auf das Abstimmungsergebnis zur Entlastung der Chefetage. Dieser Wert lag vor einem Jahr bei 97,2 Prozent des vertretenen Grundkapitals.

In diesem Jahr dürfte der Zustimmungswert absacken, da große Anteilseigner die Rolle des Vorstands kritisch sehen. Ihm wird vorgeworfen, die Glyphosat-Rechtsrisiken des Monsanto-Kaufs nicht richtig eingeschätzt zu haben. Die Firma bestreitet solche Vorwürfe und beteuert das Gegenteil. Die Bayer-Aktie hatte in einem Jahr mehr als ein Drittel ihres Börsenwerts eingebüßt./wdw/DP/zb

