Billigheimer Decathlon, ein dynamischer Onlinemarkt und die Hersteller-Markenshops setzen dem traditionellen Sporthandel zu. Warum die Pleite der Intersport-Tochter Voswinkel nur der Auftakt zu einer Branchenkrise ist.

Displays und Touchscreens leuchten zwischen Turnschuhen. Digitale Umkleidekabinen und Virtual-Reality-Technik sollen zum Kauf von Bällen, Boards und Badehosen animieren. "So stellen wir uns unsere Zukunft vor", hatte der damalige Intersport-Chef Kim Roether noch zur Eröffnung des Future Stores vor eineinhalb Jahren in Berlin gejubelt und versprochen, die besten Elemente der Flaggschifffiliale schnell in weitere Läden der Sporthandelsgruppe zu bringen. Nun ist klar: Daraus wird nichts.

Die Intersport-Tochter Voswinkel, die den mit Technik vollgepfropften Sportpalast sowie 73 weitere Filialen betreibt, hat am Mittwoch ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt und damit eine auf Sanierung ausgerichtete Insolvenzvariante gestartet. Im Einkaufsverbund Intersport haben sich 1100 Sportfachhändler in fünf europäischen Ländern zusammengeschlossen. Unter Voswinkel sind dabei jene Filialen gebündelt, die von der Zentrale geführt werden. Sie soll Lorenzo Matthaei, Partner der Frankfurter Kanzlei Finkenhof, nun retten, Vermietern und Lieferanten bessere Konditionen abtrotzen, Kosten senken. Ein Manöver mit ungewissem Ausgang - und hoher Aufmerksamkeit der Branche.

Denn im zersplitterten deutschen Sporthandel zählt Voswinkel mit einem Umsatz von 139 Millionen Euro zu den Großen, galt lange Zeit als Aushängeschild der Intersport-Gruppe. Dass es nun hier nicht mehr läuft, verheißt nichts Gutes für die vielen Hundert kleinen, inhabergeführten ...

