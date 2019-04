Neue Optimierungsfunktionen erlauben es Kunden, bis zu 70 mehr Verkaufs- und Servicetransaktionen durchzuführen

SugarCRM Inc. das Unternehmen, das Firmen beim Aufbau besserer Geschäftsbeziehungen unterstützt hat heute mehrere neue Plattformfunktionen angekündigt, mit denen Unternehmen ihr Geschäftswachstum besser beschleunigen können. Mittels dieser neuen Funktionen werden sie in der Lage sein, Probleme ihrer Kunden schnell zu lösen, effektiver zusammenzuarbeiten, schnellere und fundiertere Entscheidungen über ihre Kunden zu treffen, zeitraubende manuelle Vorgänge wegzulassen und den mobilen Echtzeitzugang zu entscheidenden Kundeninformationen auszubauen all dies auf der neuen, blitzschnellen Plattform Sugar 9.

"Dank dieser bedeutenden Verbesserungen können unsere Kunden jetzt effektiver zusammenarbeiten und kommunizieren, zugunsten besserer Entscheidungen schnell mehr über ihre Kunden erfahren sowie zuversichtlich mehr Geschäfte mit schnelleren Angeboten, mehr Automatisierung und grundsolider SOC-2-Compliance tätigen. Was am wichtigsten ist: Wir konnten die Systemleistung auf neue Niveaus heben, so dass die Kunden bis zu 70 mehr Transaktionen verarbeiten können, ohne in neue Hardware zu investieren", sagt Rich Green, Chief Technology Officer und Chief Products Officer bei SugarCRM.

Im Zentrum der neuen Version von Sugar 9 steht die Möglichkeit für die Kunden, ihre Umsätze von der ersten Anfrage bis zum Start zu beschleunigen. "Angesichts unserer Rolle als Business Accelerator und Innovator haben wir einen Auftrag, die Erwartungen unserer Kunden ständig zu übertreffen und sie mit der schnellen Realisierung neuer Produkte und Ressourcen, Verbesserungen von Funktionen und Leistungssteigerungen zu begeistern", sagte Green. "Mit Sugar 9 konnten wir noch einen enormen Zahn zulegen wir konnten jede neue Ressource für eine Beschleunigung sichern und unser Engagement für die Weiterentwicklung und Verbesserung des Benutzererlebnisses beweisen."

Dank folgender neuer Verbesserungen können die Kunden mehr zusammenarbeiten, mehr wissen, mehr tun, mehr verkaufen, für mehr Schutz sorgen und schneller werden:

Mehr zusammenarbeiten : Mit neuen E-Mail- und Kommentarprotokollfunktionen können Kundenbetreuer effektiver zusammenarbeiten, Probleme der Kunden schneller lösen und die Kundenzufriedenheit erhöhen, indem sie ein einheitlicheres, konsistenteres Serviceerlebnis bieten.

: Mit neuen E-Mail- und Kommentarprotokollfunktionen können Kundenbetreuer effektiver zusammenarbeiten, Probleme der Kunden schneller lösen und die Kundenzufriedenheit erhöhen, indem sie ein einheitlicheres, konsistenteres Serviceerlebnis bieten. Mehr wissen: Mit mehr als 110 neuen Sofortlösungen, mehr als 60 neuen grafischen Visualisierungen und erweiterten Reportingfunktionen können die Kunden die Daten in Sugar jetzt nutzen, um bessere, fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Verkäufe und Supportaktivitäten zu optimieren.

Mit mehr als 110 neuen Sofortlösungen, mehr als 60 neuen grafischen Visualisierungen und erweiterten Reportingfunktionen können die Kunden die Daten in Sugar jetzt nutzen, um bessere, fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Verkäufe und Supportaktivitäten zu optimieren. Mehr tun: Die Workflow-Automatisierung wurde im neuen SugarBPM TM auf ein neues Niveau mit erweiterten Funktionen gehoben. Die Kunden können neue Prozessautomatisierungen jetzt schneller und zuverlässiger entwickeln, Workflows automatisieren, damit zeitkritische Aufträge schneller abgewickelt werden können und mühsame manuelle Schritte weglassen, damit sich ihre Teams auf Aktivitäten für das Umsatzwachstum konzentrieren können.

Die Workflow-Automatisierung wurde im neuen SugarBPM auf ein neues Niveau mit erweiterten Funktionen gehoben. Die Kunden können neue Prozessautomatisierungen jetzt schneller und zuverlässiger entwickeln, Workflows automatisieren, damit zeitkritische Aufträge schneller abgewickelt werden können und mühsame manuelle Schritte weglassen, damit sich ihre Teams auf Aktivitäten für das Umsatzwachstum konzentrieren können. Mehr verkaufen: Damit es für die Kunden schneller und einfacher wird, mehr zu verkaufen, ermöglicht es ihnen Sugar 9, vollständig angepasste, personalisierte Angebote zu erstellen, die am häufigsten angebotenen Einzelposten schnell über das Product Catalog Quickpicks Dashlet hinzuzufügen sowie auf all das auf mobilen Geräten zuzugreifen.

Damit es für die Kunden schneller und einfacher wird, mehr zu verkaufen, ermöglicht es ihnen Sugar 9, vollständig angepasste, personalisierte Angebote zu erstellen, die am häufigsten angebotenen Einzelposten schnell über das Product Catalog Quickpicks Dashlet hinzuzufügen sowie auf all das auf mobilen Geräten zuzugreifen. Mehr Schutz : Um zum Schutz der Kunden beizutragen, hat das Unternehmen seine organisatorischen Abläufe in Bezug auf die Sicherheit sowie seine Ressourcen zur Nachweiserhebung verstärkt. Infolgedessen konnte SugarCRM erfolgreich eine Auditprüfung SOC 2 Typ 2 abschließen, bei der das Engagement für den Schutz der Kunden und der Informationen der Kunden extern bestätigt wurde.

: Um zum Schutz der Kunden beizutragen, hat das Unternehmen seine organisatorischen Abläufe in Bezug auf die Sicherheit sowie seine Ressourcen zur Nachweiserhebung verstärkt. Infolgedessen konnte SugarCRM erfolgreich eine Auditprüfung SOC 2 Typ 2 abschließen, bei der das Engagement für den Schutz der Kunden und der Informationen der Kunden extern bestätigt wurde. Schneller werden: Durch neue Optimierungen wird die Leistung um das Siebenfache verbessert. Damit ist Sugar 9 eine der schnellsten heute auf dem Markt verfügbaren Lösungen. Die Kunden können jetzt bis zu 70 mehr Transaktionen mit der gleichen Hardware durchführen. So haben sie einen Wettbewerbsvorteil für schnellere Geschäftsabschlüsse, um mehr Kunden zu gewinnen und ihre Ziele für das Geschäftswachstum zu erreichen.

Mehr über Sugar 9 erfahren Sie in diesem Highlights-Video mit Zac Sprackett, Senior Vice President Produktmanagement bei SugarCRM.

