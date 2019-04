Nach dem neunten Dax-Tagesgewinn in Folge blicken die Investoren an diesem Donnerstag auf Unternehmensbilanzen. Im Fokus: die Titel von Bayer und Wirecard.

Zur Wochenmitte hat der Dax seine Osterrally fortgesetzt und erneut ein Jahreshoch mit 12.350 Zählern erreicht. Der wichtigste deutsche Leitindex schloss bei 12.313 Punkten etwa 0,6 Prozent höher - das ist der neunte Tagesgewinn in Folge.

An diesen Donnerstag stellen vor allem europäische Unternehmen ihre Zahlen vor. Unter anderem lässt der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer in seine Bücher schauen. Auch die Schweizer Großbank UBS präsentiert Zahlen. Besonders dürfte aber die Jahrespressekonferenz des Zahlungsdienstleisters Wirecard die Anleger beschäftigen.

1 - Vorgabe aus den USA

Gemischte Firmenbilanzen haben die US-Börsen diesen Mittwoch in Schach gehalten. Alle drei großen Indizes ließen nach der jüngsten Kursrally leicht Federn. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer auf 26.597 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,2 Prozent auf 2927 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich ebenfalls um 0,2 Prozent auf 8102 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Angst um die Weltkonjunktur hat an diesem Donnerstag die Aktienmärkte in Asien belastet. Auslöser war der Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindexes, der überraschenderweise auf wieder schlechtere Stimmung in deutschen Chef-Etagen hindeutet. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,2 Prozent nach. In Tokio hingegen zog der Leitindex Nikkei um 0,4 Prozent auf 22.281 an. Hier warteten Anleger auf neue Quartalsberichte von Unternehmen sowie die geldpolitische Entscheidung der japanischen Notenbank.

3 - Bayer mit Quartalszahlen

Monsanto und kein Ende: Unmittelbar vor der Hauptversammlung legt der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer die aktuelle Quartalsbilanz vor. Marktbeobachter erwarten durchaus positive Ergebnisse, Analysten rechnen mit einer Steigerung des Ebitda um 39 Prozent auf rund vier Milliarden Euro. Allerdings dürfte der Nettogewinn sinken - und auch der sich noch lange hinziehende Rechtsstreit um Glyphosat dürfte im Fokus stehen.

Anleger werden aufmerksam verfolgen, was die kommenden Tage passieren wird. Bei soliden Zahlen hat Konzernchef Werner Baumann gute Argumente auf seiner Seite, um wegen der Monsanto-Belastungen aufgebrachte Investoren zu beschwichtigen.

4 - UBS mit Quartalszahlen

Die Schweizer Großbank hat bereits im März die Erwartungen an das Geschäftsjahr gedämpft, Konzernchef Sergio Ermotti verweist auf das schwierige Marktumfeld. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...