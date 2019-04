Wacker Chemie AG: WACKER steigert im 1. Quartal 2019 den Umsatz und bestätigt seine Jahresprognose DGAP-News: Wacker Chemie AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Wacker Chemie AG: WACKER steigert im 1. Quartal 2019 den Umsatz und bestätigt seine Jahresprognose 25.04.2019 / 07:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. KONZERNUMSATZ DES 1. QUARTALS 2019 LIEGT MIT 1,24 MRD. EUR UM 2 PROZENT ÜBER VORJAHR UND UM 4 PROZENT ÜBER VORQUARTAL - EBITDA IST WEGEN NIEDRIGER PREISE FÜR POLYSILICIUM, HÖHERER ENERGIEKOSTEN UND DES ZEITWEISEN AUSFALLS EINER PRODUKTIONSANLAGE FÜR SILICONKAUTSCHUK MIT 142 MIO. EUR UM 44 PROZENT UNTER VORJAHR UND UM 18 PROZENT UNTER VORQUARTAL - PERIODENERGEBNIS DES 1. QUARTALS BETRÄGT -6 MIO. EUR - NETTO-CASHFLOW IST UNTER ANDEREM WEGEN DER HÖHEREN INVESTITIONEN UND DES GESTIEGENEN WORKING CAPITAL MIT -135 MIO. EUR DEUTLICH NEGATIV - JAHRESPROGNOSE BESTÄTIGT: DER KONZERNUMSATZ SOLL 2019 UM EINEN MITTLEREN EINSTELLIGEN PROZENTSATZ WACHSEN, DAS EBITDA WIRD VORAUSSICHTLICH UM 10 BIS 20 PROZENT UNTER VORJAHR LIEGEN München, 25. April 2019 - Die Wacker Chemie AG hat im 1. Quartal 2019 den Gesamtumsatz sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch im Vergleich zum Vorquartal weiter gesteigert. Wegen des herausfordernden Marktumfelds bei Solarsilicium und der erheblich gestiegenen Energiepreise ist das Ergebnis aber deutlich zurückgegangen. Im Berichtsquartal erwirtschaftete der Münchner Chemiekonzern Umsatzerlöse in Höhe von 1.235,7 Mio. EUR (Q1 2018: 1.217,6 Mio. EUR). Das sind 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Ausschlaggebend für diesen Anstieg waren insgesamt höhere Absatzmengen und etwas bessere Preise bei Chemieprodukten. Bei Polysilicium sind die Absatzmengen deutlich gewachsen, die Durchschnittspreise für Solarsilicium waren aber erheblich niedriger als vor einem Jahr. Währungsveränderungen haben die Umsatzentwicklung im Jahresvergleich positiv beeinflusst. Gegenüber dem Vorquartal (1.188,6 Mio. EUR) ist der Umsatz vor allem mengenbedingt um 4 Prozent gewachsen. WACKER hat im 1. Quartal 2019 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 142,0 Mio. EUR erwirtschaftet. Das sind 44 Prozent weniger als im Vorjahr (254,5 Mio. EUR). Zusätzlich zu den deutlich geringeren Durchschnittspreisen für Solarsilicium haben auch höhere Energiepreise sowie der zeitweise Ausfall einer Produktionsanlage für Siliconkautschuk die Ergebnisentwicklung gebremst. Im Vergleich zum Vorquartal (173,3 Mio. EUR) lag der Rückgang bei 18 Prozent. Für die drei Monate Januar bis März 2019 ergibt sich eine EBITDA-Marge von 11,5 Prozent (Vorjahr 20,9 Prozent). Im Vorquartal hatte sie 14,6 Prozent betragen. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) summiert sich im Berichtsquartal auf 0,1 Mio. EUR (Q1 2018: 121,7 Mio. EUR). Das entspricht einer EBIT-Marge von 0,0 Prozent (Q1 2018: 10,0 Prozent). Neben den bereits genannten Faktoren haben auch die im Jahresvergleich höheren Abschreibungen das EBIT gemindert. Sie stiegen um 7 Prozent auf 141,9 Mio. EUR (Q1 2018: 132,8 Mio. EUR). Hier wirkt sich unter anderem der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 16 aus, der die Bilanzierung von Leasingverhältnissen regelt. Das Periodenergebnis des Berichtsquartals summiert sich auf -5,5 Mio. EUR (Q1 2018: 79,1 Mio. EUR) und das Ergebnis je Aktie beläuft sich auf -0,16 EUR (Q1 2018: 1,52 EUR). Die Prognose für das Gesamtjahr 2019 bleibt gegenüber dem im Geschäftsbericht 2018 veröffentlichten Ausblick unverändert. WACKER erwartet den Konzernumsatz 2019 weiterhin um einen mittleren einstelligen Prozentsatz höher als im Vorjahr (4.978,8 Mio. EUR). Das EBITDA wird voraussichtlich um 10 bis 20 Prozent unter dem Vorjahreswert (930,0 Mio. EUR) liegen. "Gestiegene Absatzmengen, etwas bessere Preise für Chemieprodukte und anhaltend schwierige Bedingungen auf dem Solarmarkt haben im 1. Quartal 2019 das Geschäft von WACKER geprägt", sagte Konzernchef Rudolf Staudigl am Donnerstag in München. "Abgesehen von dem ungeplanten Anlagenausfall hat sich das Geschäft mit Siliconen anhaltend solide entwickelt. Der Produktmix mit margenstarken Spezialitäten ist weiter von hoher Qualität und wir haben hier etwas höhere Preise als vor einem Jahr erzielt. Bei Polymerprodukten wiederum haben wir im abgelaufenen Quartal unsere Absatzmengen und den Umsatz weiter ausgebaut. Hinzu kommen bessere Preise. Dagegen stellt das derzeitige Marktumfeld unser Geschäft mit Polysilicium vor erhebliche Herausforderungen. Zwar gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass sich das Preisniveau für Solarsilicium im zweiten Halbjahr verbessern wird. Im Berichtsquartal war von einer solchen Entwicklung jedoch noch nichts zu spüren. Gleichzeitig hat sich Strom an unseren deutschen Standorten binnen Jahresfrist erheblich verteuert. Um dem Preis- und Kostendruck entgegenzuwirken, arbeiten wir daran, unsere Produktionsprozesse weiter zu optimieren und damit die Kosten zu senken sowie unsere Marktanteile im margenstärkeren Geschäft mit qualitativ besonders hochwertigem Polysilicium für Halbleiteranwendungen und monokristalline Solarzellen weiter auszubauen." Regionen Im 1. Quartal 2019 hat WACKER den Umsatz in der Region Amerika gesteigert. Dort wuchsen die Erlöse auf 226,7 Mio. EUR. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr (201,7 Mio. EUR). In Asien belief sich der Konzernumsatz im Berichtsquartal auf 432,5 Mio. EUR (Q1 2018: 432,7) und in Europa summierten sich die Erlöse auf 520,7 Mio. EUR (Q1 2018: 520,3 Mio. EUR). Das entspricht jeweils dem Niveau des Vorjahres. Investitionen und Netto-Cashflow Die Investitionen des Konzerns beliefen sich im 1. Quartal 2019 auf 97,7 Mio. EUR (Q1 2018: 69,2 Mio. EUR). Das sind 41 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Mittel gingen vor allem in den Ausbau der Kapazitäten für Silicon- und Polymerprodukte. Der Netto-Cashflow belief sich im 1. Quartal 2019 auf -135,0 Mio. EUR (Q1 2018: 148,7 Mio. EUR). Die wesentlichen Ursachen für diesen Rückgang sind die höheren Investitionen und das gestiegene Working Capital. Mitarbeiter Die Zahl der bei WACKER weltweit Beschäftigten ist im Berichtsquartal leicht gewachsen. Zum Stichtag 31. März 2019 waren im Konzern 14.744 (31.12.2018: 14.542) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. An den WACKER-Standorten in Deutschland arbeiteten zum Ende des Berichtsquartals 10.428 (31.12.2018: 10.291) Beschäftigte, an den internationalen Standorten waren es 4.316 (31.12.2018: 4.251) Mitarbeiter. Geschäftsbereiche WACKER SILICONES hat im 1. Quartal 2019 mit 604,9 Mio. EUR einen Gesamtumsatz auf dem Niveau des Vorjahres (605,8 Mio. EUR) erzielt. Leicht höhere Preise für Spezialitäten und Währungsveränderungen haben die Umsatzentwickung positiv beeinflusst. Dagegen waren die Absatzmengen insgesamt etwas niedriger als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vorquartal (605,1 Mio. EUR) blieb der Umsatz des Geschäftsbereichs ebenfalls annähernd konstant. Das EBITDA von WACKER SILICONES lag im Berichtsquartal mit 128,1 Mio. EUR um 14 Prozent unter Vorjahr (148,5 Mio. EUR). Ein Hauptgrund für diesen Rückgang war der Ausfall einer Produktionsanlage für hochtemperaturvernetzenden Festsiliconkautschuk. Das hat dazu geführt, dass diese Spezialprodukte zeitweise nicht geliefert werden konnten. Im Vergleich zum Vorquartal (118,1 Mio. EUR) ist das EBITDA um acht Prozent gewachsen. Die EBITDA-Marge belief sich im 1. Quartal 2019 auf 21,2 Prozent nach 24,5 Prozent im 1. Quartal 2018 und 19,5 Prozent im Vorquartal. Der Gesamtumsatz von WACKER POLYMERS liegt im Berichtsquartal mit 323,6 Mio. EUR um 7 Prozent über Vorjahr (301,9 Mio. EUR). Höhere Absatzmengen, bessere Preise und positive Währungseffekte sind die Ursachen für diesen Anstieg. Im Vergleich zum Vorquartal (298,4 Mio. EUR) sind die Erlöse vor allem mengen- und preisbedingt um 8 Prozent gewachsen. Das EBITDA von WACKER POLYMERS summierte sich im 1. Quartal 2019 auf 44,5 Mio. EUR (Vorjahr 41,9 Mio. EUR). Das sind 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Neben dem höheren Umsatz haben auch Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung das EBITDA positiv beeinflusst. Im Vorjahr hatten zudem höhere Rohstoffpreise die Ergebnisentwicklung gebremst. Im Vergleich zum Vorquartal (26,3 Mio. EUR) ist das EBITDA um 69 Prozent gewachsen. Die EBITDA-Marge lag im 1. Quartal 2019 bei 13,8 Prozent nach 13,9 Prozent im Vorjahr und 8,8 Prozent im Vorquartal. WACKER BIOSOLUTIONS erzielte im 1. Quartal 2019 einen Gesamtumsatz von 58,3 Mio. EUR. Das sind 7 Prozent mehr als im Vorjahr (54,3 Mio. EUR) und entspricht dem Niveau des Vorquartals (58,2 Mio. EUR). Besonders gut entwickelt hat sich im Berichtsquartal das Geschäft mit Biopharmazeutika und Acetylaceton. Hier haben höhere Absatzmengen beziehungsweise bessere Preise den Umsatz erhöht. Währungseffekte wirkten sich in Summe ebenfalls positiv auf die Erlöse aus. Das EBITDA von WACKER BIOSOLUTIONS liegt im Berichtsquartal mit 5,9 Mio. EUR um 42 Prozent unter Vorjahr (10,1 Mio. EUR). Ursachen dafür sind unter anderem die noch bestehende Unterauslastung der neuen Biopharma-Produktion in den Niederlanden sowie höhere Rohstoffpreise. Gegenüber dem Vorquartal (2,0 Mio. EUR), das mit hohen Integrationskosten belastet war, hat sich das EBITDA dagegen fast verdreifacht. Die EBITDA-Marge belief sich auf 10,1 Prozent nach 18,6 Prozent im Vorjahr und 3,4 Prozent im 4. Quartal 2018. WACKER POLYSILICON hat im Berichtsquartal einen Gesamtumsatz von 211,1 Mio. EUR erzielt. Das sind 4 Prozent weniger als im Vorjahr (219,3 Mio. EUR). Die wesentliche Ursache für diesen Rückgang sind die deutlich niedrigeren Durchschnittspreise für Solarsilicium. Die im Jahresvergleich erheblich gestiegenen Absatzmengen konnten das nicht vollständig ausgleichen. Gegenüber dem Vorquartal (188,6 Mio. EUR) ist der Umsatz vor allem mengenbedingt um 12 Prozent gewachsen. Das EBITDA von WACKER POLYSILICON belief sich im Berichtsquartal auf -35,8 Mio. EUR. Das sind 84 Mio. EUR weniger als im Vorjahr (48,2 Mio. EUR). Neben dem rückläufigen Umsatz haben auch die erheblich höheren Energiepreise die Ergebnisentwicklung gebremst. Gegenüber dem Vorquartal (-19,2 Mio. EUR) hat sich das EBITDA um rund 17 Mio. EUR verschlechtert. Auch im Quartalsvergleich haben zusätzlich zu den niedrigeren Durchschnittspreisen für Polysilicium und Bestandsabwertungen die gestiegenen Energiepreise das EBITDA gemindert. Um dem Preis- und Kostendruck entgegenzuwirken, arbeitet der Geschäftsbereich daran, seine Produktionsprozesse weiter zu optimieren und die Kosten zu senken sowie seine Marktanteile im margenstärkeren Geschäft mit qualitativ besonders hochwertigem Polysilicium für Halbleiteranwendungen und monokristalline Solarzellen weiter auszubauen. Von Januar bis März 2019 errechnet sich für den Geschäftsbereich eine EBITDA-Marge von -17,0 Prozent nach 22,0 Prozent im 1. Quartal 2018 und -10,2 Prozent im 4. Quartal 2018. Ausblick WACKER hat seine Einschätzungen zur voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens im laufenden Jahr im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2018 ausführlich dargestellt. Die dort getroffenen Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens haben sich im Berichtszeitraum nicht geändert. Der Konzernumsatz soll insgesamt um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigen. Das EBITDA wird dagegen um 10 bis 20 Prozent unter Vorjahr liegen. Die EBITDA-Marge erwartet WACKER deutlich unter Vorjahr. Die Investitionen werden bei rund 400 Mio. EUR und damit unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 525 Mio. EUR und sind damit ebenfalls niedriger als im Vorjahr. Beim Konzernjahresüberschuss rechnet WACKER mit einem deutlichen Rückgang. Der Netto-Cashflow soll deutlich positiv sein und deutlich über dem Vorjahr liegen. Die Nettofinanzschulden werden über dem Niveau des Vorjahres erwartet. Hier wirkt sich die erstmalige Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 16 aus, der jetzt auch die Einbeziehung der Leasingverbindlichkeiten in die Berechnung der Finanzschulden verlangt. Hinweis für die Redaktionen: Der Bericht zum 1. Quartal 2019 steht auf den Internet-Seiten von WACKER (www.wacker.com) unter Investor Relations zum Download zur Verfügung. Eckdaten WACKER-Konzern Mio. EUR Q1 2019 Q1 2018 Veränd. in % Umsatz 1.235,7 1.217,6 1,5 EBITDA(1) 142,0 254,5 -44,2 EBITDA-Marge(2) (%) 11,5 20,9 - EBIT(3) 0,1 121,7 -99,9 EBIT-Marge(2) (%) 0,0 10,0 - Finanzergebnis -9,6 -17,6 -45,5 Ergebnis vor Ertragsteuern -9,5 104,1 n.a. Periodenergebnis -5,5 79,1 n.a. Ergebnis je Aktie (EUR) -0,16 1,52 n.a. Investitionen 97,7 69,2 41,2 Abschreibungen 141,9 132,8 6,9 Netto-Cashflow -135,0 148,7 n.a. Mio. EUR 31.03.2019 31.03.2018 31.12.2018 Bilanzsumme 7.449,4 7.108,3 7.118,7 Eigenkapital 3.034,9 3.161,8 3.145,5 Eigenkapitalquote (%) 40,7 44,5 44,2 Finanzierungsverbindlichkeiten 1.316,4 1.076,7 997,2 Nettofinanzschulden 886,4 302,4 609,7 Mitarbeiter (Anzahl am Stichtag) 14.744 13.983 14.542 1 EBITDA ist EBIT vor Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen. 2 Margen sind jeweils bezogen auf die Umsatzerlöse. 3 EBIT ist das Ergebnis fortgeführter Geschäftstätigkeiten für die betreffende Berichtsperiode vor Zins- und übrigem Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. 4 Summe aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, lang- und kurzfristigen Wertpapieren und lang- und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten. 5 Investitionen ohne Akquisitionen. 6 Summe aus Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ohne die Veränderung der erhaltenen Anzahlungen und dem Cashflow aus langfristiger Investitionstätigkeit (ohne Wertpapiere) inklusive Zugänge aus Finanzierungsleasing. Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von WACKER beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch WACKER ist weder geplant noch übernimmt WACKER die Verpflichtung dafür. Weitere Informationen erhalten Sie von: Wacker Chemie AG Presse und Information Christof Bachmair Tel. +49 89 6279-1830 christof.bachmair@wacker.com 25.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München Deutschland Telefon: 0049-89-6279-1633 Fax: 0049-89-6279-2933 E-Mail: investor.relations@wacker.com Internet: www.wacker.com ISIN: DE000WCH8881 WKN: WCH888 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 803003 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803003 25.04.2019 ISIN DE000WCH8881 AXC0049 2019-04-25/07:16