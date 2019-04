Moutier (awp) - Die Tornos Gruppe will den von Shaanxi Robot Automation Technology Co. gehaltenen Minderheitsanteil von 30 Prozent an der chinesischen Tochtergesellschaft Tornos (Xi'an) Machine Works Co., Ltd., zurückkaufen. Der Drehautomatenhersteller wolle die Firma unabhängig weiterentwickeln, heisst es in einer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...