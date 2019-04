The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG4T2W0 DZ BANK IS.A495 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0G6W2 DEKA USD STUFENZINS 16/19 BD00 BON USD N

CA 4SNX XFRA ES00000124V5 SPANIEN 14-19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1PGS08 BRANDENBURG LSA 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4G48 HCOB CG419 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4MF8 HCOB MZC 21 19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4ML6 HCOB SZVIII 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW20P2 LAND NRW SCHATZ10R1037 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB9BN8 LBHT OPF MTN 09/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US912828X547 US TREASURY 2019 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1063442484 QNB FINANSBANK 14/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4QX2 HCOB ZSXK2 14/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000PA39BF8 BNP PARIBAS STZ.ANL.14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US912828D234 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828ST86 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0426014899 ROLLS-ROYCE 09/19 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0912725719 EUR. BK REC.DEV.13/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1198002690 CEMEX S.A.B. 15/23 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA GB00BF5BWT58 CP FUNDING 1 18/30.04.19 BD03 BON EUR N

CA UBA1 XFRA LU0034172394 UBAM-ASIA EQUITY A FD00 EQU EUR N