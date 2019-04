FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 26.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AO1B XFRA NL0009767532 ACCELL GRP NV CVA EO-,01

THS XFRA US88368Q1031 THESTREET INC. DL -,01

PHPN XFRA US3632252025 GALECTIN THERA. DL-,01

4D1 XFRA IT0004249329 DAMIANI SPA EO -,440

FKE XFRA DE000A1YCNB3 VALENS HLDG AG INH O.N.

BPC XFRA US09072X1019 BIOPHARMX CORPORATION

0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS

4MQ XFRA SE0003303460 MQ HOLDING AB

GCS1 XFRA IT0003690283 GRUPPO CERAM. RICCHETTI