Medienmitteilung

Valora gewinnt alle ausgeschriebenen Kiosk- und Convenience-Flächen der SBB

Valora gewinnt die Ausschreibung der SBB von sämtlichen 262 Kiosk- und Convenience-Flächen per 2021 und erweitert ihr Netzwerk um 31 Verkaufsstellen. Damit untermauert sie ihre Position als führende Kioskbetreiberin in der Schweiz und baut gleichzeitig den Convenience-Anteil am Gesamtgeschäft signifikant aus. Bis 2021 wird sie ihre modernisierten avec und k kiosk Konzepte auf die vergebenen Standorte ausrollen. Die Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2019 liegen durch den Ausschreibungseffekt knapp am unteren Ende der Bandbreite. Über weitere Details informiert Valora heute um 10.00 Uhr in einer Telefonkonferenz.

Valora erhält im Rahmen der SBB Ausschreibung von Kiosk- und Convenience-Flächen per 2021 den Zuschlag für alle fünf Lose. Das entspricht total 262 Standorten, aufgeteilt auf 116 Kiosk- und 146 Convenience-Flächen. In der Ausschreibung enthalten waren 191 k kiosk, 8 Press & Books und 32 avec Verkaufsstellen von Valora, die in der Schweiz fast 1'200 Läden betreibt. Entsprechend erweitert das Unternehmen sein Netzwerk um 31 neue Standorte. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausschreibung sichert es sich die strategisch wichtigen Verkaufsflächen bis 2030. Diese werden aufgrund der zunehmenden Mobilität der Bevölkerung und der steigenden Kundenfrequenz immer attraktiver. Valora behauptet damit nicht nur ihre Position als Marktführerin im Schweizer Kioskgeschäft, sondern sie stärkt auch den Convenience-Anteil am Gesamtgeschäft.

Umsatzanstieg und verbesserte Bruttogewinnmarge erwartet dank Ausbau von Convenience, EBIT-Nettoeffekt von CHF -15 Mio. auf das existierende Geschäft bei Retail CH in 2021

Die an Valora vergebenen Standorte erlauben auf vergleichbarer Fläche einen Umsatzanstieg von bis zu 5% gegenüber heute aufgrund der Umwandlung von Kiosk- in Convenience-Verkaufsstellen und der Einführung des neuen Kiosk-Konzepts. Der insgesamt höhere Fokus auf Food und Getränke ermöglicht es Valora, diesen hochmargigeren Produktanteil im Gesamtsortiment im Verhältnis auszubauen, was einen positiven Effekt auf die Bruttogewinnmarge haben wird. Die künftigen Mieten für die Convenience-Standorte entsprechen neueren vergleichbaren Mietverhältnissen, während es bei den Kioskflächen zu einer deutlichen Steigerung kommt. Die Portfolioveränderungen werden zusammen mit weiteren Verbesserungen der Kosteneffizienz zu einem Nettoeffekt auf Stufe EBIT von CHF -15 Mio. auf das existierende Geschäft im Jahr 2021 gegenüber 2018 bei Retail CH führen.

Investitionen in die neuen Konzepte in 2019 und 2020, Ergebnisziele 2019 knapp am unteren Ende der Bandbreite

Im zweiten Halbjahr 2019 beginnt Valora mit den Umbauarbeiten. Dafür wird sie ihre komplett modernisierten avec und k kiosk Konzepte, ebenso wie diverse Produktinnovationen und Angebotserweiterungen auf die an sie vergebenen Standorte ausrollen. Diese Arbeiten sollen per Ende 2020 weitestgehend abgeschlossen sein. Valora rechnet mit Investitionen in den Umbau von ca. CHF 16 Mio. im Jahr 2019 und von rund CHF 44 Mio. im Jahr 2020. Die neuen Mietkonditionen gelten ab Fertigstellung des Umbaus. Die Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2019 liegen bei einem sonst guten Geschäftsgang aufgrund der Ausschreibungseffekte knapp am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite.

Michael Mueller, CEO der Valora Gruppe, sagt: «Wir sind stolz, dass wir diese für unser Kerngeschäft wichtigen SBB Standorte über 10 Jahre für Valora gesichert haben und freuen uns, die langjährige Partnerschaft mit der SBB mit viel Innovationskraft weiterzuführen. Mit unserem einzigartigen Knowhow im kleinflächigen Einzelhandel an Verkehrsknotenpunkten und dem exakt darauf zugeschnittenen Angebot werden wir weiterhin zum attraktiven Bahnhofsbild beitragen. Wir sind überzeugt, dass wir mit den erneuerten Verkaufsformaten, dem hohen Fokus auf den Kundennutzen und unserer Verpflichtung zur Nachhaltigkeit die Bedürfnisse der modernen Bahnreisenden treffen und mit dem Rollout innerhalb von 18 Monaten eine hohe Marktpräsenz erreichen.»

Die Food-Service-Formate Brezelkönig, Caffè Spettacolo und BackWerk sind nicht von den Veränderungen betroffen.

Investors' Call and Audio-Webcast Date: Thursday, 25 April 2019 Time: 10.00 am (CET) Speakers: Michael Mueller, CEO Valora Group Tobias Knechtle, CFO Valora Group Audio-webcast: Open webcast (https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/valora/mediaframe/30069/indexl.html) Dial-in number for phone conference: Switzerland / Europe: +41 (0) 58 310 50 00 United Kingdom: +44 (0) 207 107 0613 United States: +1 (1) 631 570 56 13 Language: English The recorded webcast will be available by 04:00 pm (CET) latest on www.valora.com (https://www.valora.com).

Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um ihren Kunden mit einem umfassenden Convenience- und Food-Angebot ein kleines Stück Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'800 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2.7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Weitere Informationen unter www.valora.com (https://www.valora.com/de/index.php).

