Russlands Präsident Wladimir Putin hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu einem ersten russisch-nordkoreanischen Gipfel empfangen. Er wolle sich für "positive Entwicklungen" auf der koreanischen Halbinsel einsetzen, sagte Putin am Donnerstag in der russischen Hafenstadt Wladiwostok zu Beginn des Treffens.



Er wolle die "traditionellen Verbindungen" zu Moskau stärken, sagte Kim. Im Mittelpunkt der Begegnung steht laut russischen Medienberichten der russisch-koreanische Handel und Nordkoreas Atomwaffenprogramm. Insgesamt sollen die Gespräche mehrere Stunden dauern, hieß es. Zuletzt war Ende Februar das Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump in Hanoi vorzeitig beendet worden.