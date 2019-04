Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Damit haben sie die Kursgewinne der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future , ein Terminkontrakt der die Kursbewegung umschreibt, fiel am Morgen geringfügig um 0,05 Prozent auf 165,69 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag knapp im negativen Bereich bei minus 0,01 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es im frühen Handel kaum Bewegung bei den Festverzinslichen.

In den vergangenen Handelstagen hatten schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone die Sorge vor einer längeren Konjunkturflaute verstärkt und den Bundesanleihen Auftrieb verliehen. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine wichtigen Wirtschaftsdaten aus dem gemeinsamen Währungsraum auf dem Programm. Erst am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

