flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch mit einem Kursplus ...

Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch mit einem Kursplus von 0,63 Prozent bei 12.313,16 Punkten. Damit konnte der deutsche Leitindex den neunten Tag in Folge ansteigen. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 5,26 Mrd. Euro. Der Blick auf die DAX-Tafel zeigte am Mittwoch 21 Verlierer und neun Gewinner. Das DAX-Schwergewicht SAP heilt mit einem Schlusskurs von 114,62 Euro bei einem Plus von 12,55 Prozent den DAX oben. Auch die Wirecard-Performance von + 8,50 Prozent bei 134,00 Euro wirkte unterstützend und erhöhte den Durchschnitt. Bei SAP beflügelte in erster Linie der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr und die kommenden fünf Jahre, denn im Berichtsquartal rutschte der DAX-Riese das erste Mal seit beinahe 17 Jahren in die roten Zahlen. Der EuroStoxx50 hingegen stagnierte und schloss mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent bei 3.502,63 Punkten. Am Vormittag wurde der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex publiziert. Das Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft sank im Monat April von 99,7 auf 99,2 Punkte und verfehlte die Konsensschätzung der Analysten von 99,9 Punkten somit. Gemäß des Berichts des Münchener ifo-Institutes hat sich besonders die Lage im Verarbeitenden Gewerbe weiter verschlechtert. Im Bausektor hingegen überwog die Zufriedenheit, obwohl auch hier die Zweifel bereits wachsen, wie lange die Hochkonjunktur am Bau noch anhalten wird. Die ifo-Geschäftslage wurde mit 103,6 Punkten anstatt der erwarteten 103,8 Punkte und die ifo-Geschäftserwartungen mit 95,2 Punkten im Vergleich zu den prognostizierten 96,1 Punkten veröffentlicht. Die ifo-Daten enttäuschten demnach durch die Bank. Am Nachmittag wurden eine Reihe von US-Quartalszahlen ausgewiesen. Die beiden Dow Jones- Konzerne Boeing und Caterpillar berichteten von den aktuellen Quartalszahlen. Boeing publizierte einen Gewinn je Aktie von 3,16 US-Dollar bei einem Umsatz von 22,9 Mrd. US-Dollar und verfehlte damit die Konsensschätzungen der Analystenschar deutlich. Caterpillar hingegen überraschte mit einem gesteigerten Gewinn je Aktie von 3,25 U-Dollar bei einem ebenso gesteigerten Umsatz von 13,5 Mrd. US-Dollar. Die drei US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 konsolidierten bis zum Handelsschluss und wiesen durchweg leichte Kursverluste auf.

Am Donnerstag steht um 10:00 Uhr der EZB-Wirtschaftsbericht für den März zur Veröffentlichung an. Aus den USA werden um 14:30 Uhr der Auftragseingang für langlebige Güter im März, sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis zu beachten sein. Von der Unternehmensseite berichteten schon am frühen Morgen UBS (CH), Kion (DE), Wacker Chemie (DE) und der DAX-Konzern Bayer (DE) von ihren Quartalzahlen, sowie der DAX-Konzern Wirecard (DE) von Jahreszahlen. Aus den USA werden Quartalsergebnisse von 3M, UPS, Amazon, Intel, Starbucks, Ford Motor, Abbvie, Alaska Air Group, Juniper Networks und Mattel erwartet.







Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Donnerstag mehrheitlich Kursgewinne auf. Die Indizes in Shanghai und Shenzen hatten aber Kursverluste zu verbuchen. Die US-Futures notierten während der asiatischen Handelszeit überwiegend in der Gewinnzone. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.315 bis 12.320 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex setzte seine Gewinnserie auch am Mittwoch fort und notierte den neunten Tag in Folge mit einem Kursgewinn. Am Mittwoch schloss der DAX via Xetra mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 12.313,16 Punkten. Ausgehend vom Kursverlauf des 24. April 2019 vom Tagestief bei 12.223,98 Punkten bis zum Tageshoch und neuem Jahreshoch bei 12.349,83 Punkten, könnten die kurzfristigen Kursziele für die Bullen und Bären ermittelt werden. Die Bullen könnten die Widerstände zur Kurszielbestimmung nutzen. Diese fänden sich bei 12.350/12.379/12.398/12.428/12.446 und 12.476 Punkten. Die Bären würden die Unterstützungen bei den Marken von 12.272/12.254/12.224/12.194/12.176/12.146/12.128 und 12.098 Punkten als mögliche Kursziele anpeilen.

