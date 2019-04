Der Nikkei 225 hat am Donnerstag wieder Kraft geschöpft und seine Vortagesverluste mehr als wettgemacht. Der japanische Leitindex stieg um 0,48 Prozent auf 22 307,58 Punkte.

Für positive Impulse sorgte die Geldpolitik: Die japanische Zentralbank fährt angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation weiter einen extrem lockeren Kurs. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben.

In China aber erwies sich die leichte Erholung des CSI 300 am Mittwoch als Strohfeuer: Der Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen knüpfte wieder an seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste an und fiel kurz vor Handelsschluss um rund 1 Prozent. In Hongkong schließlich bewegte sich der Hang Seng zuletzt nur wenig./la/stk

ISIN XC0009692440 HK0000004322 CNM0000001Y0

AXC0084 2019-04-25/08:36