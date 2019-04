DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien und Neuseeland findet wegen des Feiertags Anzac Day kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Die japanische Notenbank hat ihren Zinsausblick geändert. Wie die Bank of Japan (BoJ) mitteilte, rechnet sie nun damit, die extrem niedrigen Zinsen mindestens bis zum Frühjahr 2020 beizubehalten. Bisher hatte die Forward Guidance vorgesehen, die niedrigen Zinsen für einen ausgedehnten Zeitraum beizubehalten, die BoJ hatte aber keinen Zeitpunkt genannt. Außerdem fügte sie ihrer Forward Guidance den Satz hinzu, dass sie die Risiken von ausländischen Volkswirtschaften überwacht. Mit der Revision stellt die BoJ klar, dass sie die Zinsen in nächster Zeit nicht erhöhen wird. Das steht im Einklang mit den jüngsten taubenhaften Stellungnahmen ausländischer Zentralbanken wie der Federal Reserve. An ihrer Geldpolitik hält die BoJ fest.

TAGESTHEMA II

Der Softwarekonzern Microsoft hat im dritten Geschäftsquartal dank des starken Wachstums im Cloudgeschäft die Markterwartungen übertroffen. Die Microsoft-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel um 2,5 Prozent zu. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten auf 8,81 Milliarden Dollar von 7,42 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente der Konzern 1,14 Dollar nach 0,95 Dollar. Der Umsatz legte auf 30,57 Milliarden von 26,82 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten laut Factset einen Gewinn von 1 Dollar je Anteil bei Einnahmen von 29,88 Milliarden Dollar prognostiziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 192.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.932,70 +0,06% Nikkei-225 22.329,02 +0,58% Hang-Seng-Index 29.776,05 -0,10% Kospi 2.191,15 -0,45% Schanghai-Composite 3.170,27 -0,98% S&P/ASX 200 Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit Ausnahme des japanischen Aktienmarktes zeigen sich die mit Abgaben. In Australien und Neuseeland ruht der Handel wegen eines Feiertages. Bereits an der Wall Street war nach den jüngsten Rekordständen die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen erkennbar. Zuletzt schwache Daten in verschiedenen Regionen der Erde machten die Anleger vorsichtig und ließen die Risikobereitschaft sinken, heißt es. Dazu passend senkte die Bank of Japan ihre Wachstumsprojektion und bekräftigte den akkomodierenden Kurs in der Geldpolitik. Ihre geldpolitischen Zielvorgaben passte die Notenbank mit einem taubenhafteren Zungenschlag an. Bereits vor den taubenhaften Anmerkungen der Bank of Japan ist der Yen deutlich gefallen und hilft dem japanischen Aktienmarkt damit auf die Sprünge. Allerdings kommt die japanische Währung bereits wieder deutlich zurück. Nach der drastisch gesenkten Prognose verlieren Nissan weitere 1,8 Prozent. Allerdings hatten entsprechende Berichte bereits am Vortag die Runde gemacht und den Aktienkurs belastet. In Seoul zeigen sich die Kurse etwas leichter. Nach einem soliden Wachstum im vierten Quartal ist die südkoreanische Wirtschaft in den ersten drei Monaten 2019 unerwartet geschrumpft. Samsung Electronics will ihre Fokussierung auf das Geschäft mit Speicherchips reduzieren. Die Aktie gewinnt 0,1 Prozent. SK Hynix ziehen derweil um 1,9 Prozent an. Im Handel ist von schwachen Geschäftszahlen die Rede. Aber der Ausblick stimme zuversichtlich, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Microsoft hat im dritten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie legte um 3,5 Prozent zu. Dank des Schubs durch die guten Quartalszahlen kletterte die Marktkapitalisierung erstmals über die Billionen-Dollar-Marke. Facebook legten um 7,6 Prozent zu. Das Soziale Netzwerk hatte trotz eines kräftigen Umsatzanstiegs nur noch gut halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Gedrückt wurde das Ergebnis von einer Rückstellung für Rechtskosten in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen der Verbraucherschutzbehörde. Ohne diese Sonderbelastung seien die Geschäftszahlen nicht übel, hieß es. Licht und Schatten zeichnet den Zweitquartalsausweis der Kreditkartengesellschaft Visa aus. Die Aktie gab 0,3 Prozent nach. Paypal hat dank einer höheren Anzahl aktiver Nutzer deutlich mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Die Titel verteuerten sich um 0,3 Prozent. Tesla hat nach dem Gewinn in den beiden Vorquartalen wieder einen Verlust geschrieben, will im dritten Quartal aber wieder die Gewinnzone erreichen. Die Titel verloren 0,1 Prozent. Netgear stürzten um 7,3 Prozent ab, die Netzwerkgesellschaft verschreckte mit einem schwachen Ausblick. Lam Research kletterten um 4,6 Prozent, nachdem der Zulieferer der Halbleiterbranche die Marktschätzungen klar geschlagen hatte. Xilinx brachen nach Geschäftsausweis um 8,5 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.597,05 -0,22 -59,34 14,02 S&P-500 2.927,25 -0,22 -6,43 16,77 Nasdaq-Comp. 8.102,02 -0,23 -18,81 22,11 Nasdaq-100 7.784,41 -0,34 -26,29 22,98 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 801 Mio 820 Mio Gewinner 1.455 2.198 Verlierer 1.449 741 Unverändert 136 96

Knapp behauptet - Nach dem Anstieg des Vortags sind die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte wieder etwas zurückgekommen. Von den am Mittwoch veröffentlichten Quartalsausweisen hatten nicht alle überzeugt. Die interessantesten Zahlen, unter anderem von Microsoft und Facebook, wurden indessen erst nach der Schlussglocke veröffentlicht. Auch das war nach Angaben von Händlern für viele Anleger ein Grund, sich zurückzuhalten. Schwächster Sektor waren Energiewerte, die unter der Befürchtung eines Überangebots an Öl litten und im Schnitt 1,8 Prozent nachgaben. Auf der Gewinnerseite fanden sich die Sektoren Konsumgüter des gehobenen Bedarfs, Transport, Immobilien und Versorger. Die beiden letzteren profitierten von den wieder gesunkenen Anleihezinsen. Wegen der andauernden Probleme mit der 737 Max verzeichnete Boeing im ersten Quartal einen Gewinneinbruch. Zudem kassierte der Konzern den Jahresausblick. Die Aktie legte dennoch um 0,4 Prozent zu. Analysten verwiesen zur Begründung auf die gute Entwicklung in der Verteidigungssparte. Mit Enttäuschung wurden die Quartalszahlen von AT&T (-4,1 Prozent) aufgenommen. Caterpillar (-3 Prozent) hat im ersten Quartal dank einer Steuergutschrift sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn marginal besser abgeschnitten als von den Analysten erwartet. Für das Gesamtjahr hat der Konzern mit Blick auf den Steuervorteil die Prognosespanne angehoben. Während der Telefonkonferenz mit Analysten sprach CEO Jim Umpleby jedoch von Investitionszurückhaltung wichtiger Kunden als Folge des Handelsstreits zwischen den USA und China. Ebay (+5 Prozent) hatte nach überraschend guten Zahlen die Jahresprognose erhöht. Texas Instruments gewannen 1,8 Prozent. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal einen Rückgang des Umsatzes verzeichnet, aber dennoch besser abgeschnitten als erwartet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,30 -6,0 2,36 110,0 5 Jahre 2,31 -4,7 2,36 38,8 7 Jahre 2,41 -5,0 2,46 16,2 10 Jahre 2,52 -4,7 2,57 7,7 30 Jahre 2,94 -4,2 2,98 -13,0

Für die Notierungen der US-Anleihen ging es nach oben. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf Konjunkturskepsis, geschürt durch den schwächer als erwartet ausgefallenen deutschen ifo-Geschäftsklimaindex und die Bank of Canada, die sich skeptisch zu den Aussichten der heimischen wie der Weltwirtschaft geäußert hatte. Die Rendite zehnjähriger US-Titel fiel um 4,6 Basispunkte auf 2,52 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10h % YTD EUR/USD 1,1159 +0,0% 1,1156 1,1208 -2,7% EUR/JPY 124,88 -0,1% 125,02 125,42 -0,7% EUR/GBP 0,8647 +0,0% 0,8646 0,8675 -3,9% GBP/USD 1,2904 +0,0% 1,2903 1,2926 +1,3% USD/JPY 111,94 -0,1% 112,07 111,82 +2,1% USD/KRW 1158,85 +0,2% 1156,26 1150,93 +4,0% USD/CNY 6,7280 +0,1% 6,7219 6,7192 -2,2% USD/CNH 6,7342 -0,0% 6,7344 6,7245 -2,0% USD/HKD 7,8427 -0,0% 7,8428 7,8425 +0,1% AUD/USD 0,7020 +0,1% 0,7014 0,7043 -0,4% NZD/USD 0,6598 +0,1% 0,6594 0,6625 -1,7% Bitcoin BTC/USD 5.413,26 -0,4% 5.434,26 5.463,76 +45,5%

Der US-Dollar profitierte von Hinweisen auf eine Konjunkturschwäche in mehreren großen Volkswirtschaften. In Australien weckten stagnierende Verbraucherpreise Erwartungen, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen senken könnte. In Deutschland enttäuschte der ifo-Index. Später folgten konjunkturskeptische Aussagen der kanadischen Zentralbank. Auch in Kanada dürften Zinserhöhungen vorerst ausgeschlossen sein. Der US-Dollar legte daraufhin zu seinen australischen und kanadischen Pendants zu, ebenso zum Euro. Die Gemeinschaftswährung rutschte deutlicher unter die Marke von 1,12 Dollar. Im späten US-Handel ging der Euro mit rund 1,1140 Dollar um.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,94 65,89 +0,1% 0,05 +40,5% Brent/ICE 74,80 74,57 +0,3% 0,23 +36,2%

Der WTI-Ölpreis fiel zurück, nachdem das US-Energieministerium eine überraschend deutliche Zunahme seiner Ölvorräte gemeldet hatte. Auf dem Markt lastete zudem die Aussage der Internationalen Energieagentur (IEA), dass die globalen Erdölmärkte derzeit ausreichend versorgt seien. Die Angst vor einer Verknappung im Zuge verschärfter Iran-Sanktionen durch die USA hatte die Preise zuletzt angetrieben. Für ein Barrel der US-Sorte WTI ging es um 0,6 Prozent auf 65,89 Dollar nach unten. Brent notierte zum Settlement 0,1 Prozent höher bei 74,57 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,12 1.275,36 +0,1% +0,76 -0,5% Silber (Spot) 14,92 14,92 +0,0% +0,00 -3,7% Platin (Spot) 884,54 884,50 +0,0% +0,04 +11,1% Kupfer-Future 2,91 2,91 -0,1% -0,00 +10,8%

Der Goldpreis erholte sich nach den Vortagesabgaben, die ihn auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten gedrückt hatten. Übergeordnet belaste aber weiterhin der feste Dollar, hieß es. Die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 1.275 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KOREAKRISE

Im ostrussischen Wladiwostok hat das Gipfeltreffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un begonnen. Bei dem ersten bilateralen Gespräch der beiden Politiker dürfte das nordkoreanische Atomprogramm ein zentrales Thema sein.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Nach einem soliden Wachstum im vierten Quartal vergangenen Jahres ist die südkoreanische Wirtschaft in den ersten drei Monaten 2019 unerwartet geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt fiel im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent. Es ist der schwächste Wert seit mehr als einem Jahrzehnt. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet.

FACEBOOK

hat im ersten Quartal trotz eines kräftigen Umsatzanstiegs nur noch gut halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Gedrückt wurde das Ergebnis von einer Rückstellung für Rechtskosten in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen der Verbraucherschutzbehörde FTC wegen Datenschutzverstößen. Der Umsatz legte im Zeitraum von Januar bis März um 26 Prozent auf 15,08 Milliarden US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung der Analysten, die knapp 15 Milliarden erwartet hatten. Der Nettogewinn brach jedoch um 51 Prozent auf 2,43 Milliarden Dollar ein. Hier hatten die Marktbeobachter nur mit einem Rückgang um fast 6 Prozent auf 4,69 Milliarden gerechnet.

NISSAN

Der in Japan inhaftierte Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn könnte bald gegen Kaution auf freien Fuß kommen. Ein Gericht in der Hauptstadt Tokio gab einem entsprechenden Antrag des Automanagers statt und setzte die Kaution auf 500 Millionen Yen fest. Die Staatsanwaltschaft dürfte Berufung gegen diese Entscheidung einlegen.

PAYPAL

hat im ersten Quartal dank einer höheren Anzahl aktiver Nutzer deutlich mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Der Gewinn stieg auf 667 Millionen US-Dollar von 511 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente der Zahlungsvermittler 56 Cent nach 42 Cent. Bereinigte um Einmal- und Sondereffekte lag der Gewinn bei 78 Cent je Anteil und damit um 10 Cent über der Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten.

TESLA

Der Elektroautohersteller hat im ersten Quartal nach dem Gewinn in den beiden Vorquartalen wieder einen Verlust von 702 Millionen US-Dollar geschrieben, will im dritten Quartal aber wieder die Gewinnzone erreichen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schaffte das Unternehmen aber eine Verbesserung: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis lag bei minus 2,90 Dollar je Aktie, nachdem es vor Jahresfrist noch minus 3,35 Dollar gewesen waren. Allerdings hatten Analysten mit einem Verlust von 1,15 Dollar deutlich bessere Zahlen von Tesla erwartet. Zudem deutete Tesla eine baldige Kapitalerhöhung an.

VISA

Im Berichtsquartal steigerte Visa den Umsatz auf 5,5 Milliarden Dollar von 5,1 Milliarden im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis stieg auf 3 Milliarden von 2,6 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente das Unternehmen 1,31 (1,11) Dollar. Analysten hatten das Ergebnis je Aktie auf 1,24 Dollar geschätzt. Der Umsatz wiederum lag im Rahmen des Analystenkonsens.

