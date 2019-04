Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt (pts005/25.04.2019/08:15) - Wirecard ist eines der am meisten beobachteten Unternehmen an der deutschen Börse seitdem im Februar die Financial Times angefangen hat die Unternehmensgeschäft kritisch zu hinterfragen. Unter anderem geht es um Bilanzierungstrick einer Tochtergesellschaft in Asien sowie Geschäfte mit externen Dienstleistern. Der Aktienkurs befindet sich derzeit im Aufwind, da der 900 Millionen schwere Einstieg des japanischen Venture Capital Unternehmens Softbank in Wirecard bekannt wurde. Die heute vorgelegten Zahlen überzeugen zudem. Warum die Aktie nun weiterhin ein Kauf ist lesen sie in unserem ausführlichen Artikel unter: http://aktientrends24.com (Ende) Aussender: Aktientrends24 Ltd. Ansprechpartner: Michael Miller Tel.: +44 91 308 4842 E-Mail: info@aktientrends24.com Website: aktientrends24.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190425005

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2019 02:15 ET (06:15 GMT)