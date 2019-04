Die TAKKT AG (ISIN: DE0007446007) konnte in den ersten drei Monaten 2019 den Umsatz gegenüber dem ersten Quartal 2018 um 11,2 Prozent auf 306,9 (276,1) Millionen Euro steigern.

"Wir hatten einen guten Start in das Jahr 2019", so der Vorstandsvorsitzende Felix Zimmermann. Dabei profitierte das Unternehmen von einem weiterhin guten organischen Wachstum von 5,0 Prozent. Positive Effekte ergaben sich aus Portfolioänderungen in Höhe von 2,6 Prozentpunkten sowie aus geänderten Wechselkursen in Höhe von 3,6 Prozentpunkten. Wie schon im Vorquartal war das organische Wachstum in Nordamerika etwas stärker als in Europa. Alle sieben Sparten konnten organisch zulegen.

Die Rohertragsmarge lag bei 41,7 (42,5) Prozent. Die Differenz gegenüber dem Vorjahr ist rund zur Hälfte auf strukturelle Effekte zurückzuführen, auch weil die beiden 2018 ...

