Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Essenslieferant habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Bestellungen hätten die Konsensschätzungen übertroffen. Die Aktie habe gute Chancen, ihren Bewertungsrückstand zu den Wettbewerbern in den kommenden Monaten aufzuholen./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 06:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 07:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-04-25/09:19

ISIN: DE000A2E4K43