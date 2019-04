Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Südzucker von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,75 auf 14,00 Euro angehoben. Nach der Liberalisierung zeichne sich nun schneller als erwartet eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage auf dem europäischen Zuckermarkt ab, schrieb Analyst Anton Brink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Geschäftsbereich der Mannheimer könnte nun also wieder attraktiv werden./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-04-25/09:25

ISIN: DE0007297004