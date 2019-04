(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Das neue SunPower Balkonsolar - Minisolar Modulkraftwerk mit PERC Zelle ist da

Weißenohe bei Nürnberg 25.04.2019 08:37

SunPower BalkonSolar - Stromerzeugen ist einfach

Das neue SunPower BalkonSolar System ist eine kompakte Photovoltaikanlage. Sie besteht aus SunPower-Solarmodul - natürlich in schwarzer Optik und eingebautem Wechselrichter zur Einspeisung in das eigene elektrische Hausversorgungsnetz. Das kleine Solar-Kraftwerk ist ideal für Mieter, Eigentümer und Hausbesitzer. Mit dem Universal-Montagekit kann die SunPower Balkonsolar Anlage fast überall montiert werden, egal ob Balkon, als Solartisch, aufs Hausdach oder nur in den Garten oder auf die Garage gestellt. Die Stromrechnung wird erheblich gesenkt - das ganze funktioniert ohne große Bürokratie und Finanzamt.

Eigener Strom mit SunPower-BalkonSolar - so gehts

SunPower-Balkonsolar in die Steckdose stecken - los gehts - BalkonSolar Module erzeugen nach 1 Minute eigenen Strom für den Haushalt wie Kaffeemaschine Licht Kühlschrank usw. . SunPower BalkonSolar ist einfach zu montieren - jetzt gibt es Strom für Mieter oder Eigentümer. Die Grundlast des Stromverbrauches wird mit einer SunPower-BalkonSolar Anlage abgedeckt und spart monatlich erhebliche Stromkosten.

So funktioniert die SunPower-Balkonsolar Anlage

BalkonSolar mitnehmen - auspacken - aufstellen - zum Montieren auf dem Hausdach, als Solartisch oder zum Aufstellen im Garten - das 320 Watt Solarmodul inklusive Modulwechselrichter wird mit einer beliebigen Haussteckdose verbunden - FERTIG.

Erzeugt werden so jährlich bis zu 320 KWh - das spart Kosten und der Strom wird gleich dort erzeugt wo er auch benötigt wird.

Mehr Leistung mit dem Balkonsolar Kraftwerk von SunPower mit der neuen PERC Zelle Durch die interne Parallelverschaltung der PERC Zellen ist keine Schattenverschaltung oder Optimierer beim neuen SunPower Performance Modul mehr nötig.

Das neue SunPower Balkonsolar Performance all-black Solarmodul für den Balkon, Hausdach als Solartisch oder zum Aufstellen im Garten mit 320 Watt ist da.

Beratung Ausstellung und Mitnahme von Balkonsolar Kraftwerken - direkt bei der iKratos GmbH - Der Hersteller von Balkonsolar Kraftwerken - SunPower-BALKONSOLAR - preiswert direkt vom Hersteller BalkonSolar 320 - schwarz - Plug in Kraftwerk - Fridays for Future - Mitnahmepreis

Machen Sie Ihren eigenen Strom mit dem schwarzen BalkonSolar Modul - Plug in Kraftwerk - Mitnahmepreis - Fridays for Future - Solarmodul 1,7 x 1 m, schwarz, bis ca 320 KWh pro Jahr inkl. Wechselrichter, Anschlusskabel, Montageset Universal, Einweisung. [url=https://www.ikratos.de/balkonsolar-minisolar/]Mehr[/url]

Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.

* Name: Willi Harhammer

Telefon: +49 (9192) 992800

Fax: +49 (9192) 9928028

E-Mail: kontakt@ikratos.de

