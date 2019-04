Die Schweizer Großbank UBS ist mit geringeren Gewinneinbußen ins neue Jahr gestartet als gedacht. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus im ersten Quartal 1,14 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd Euro) und damit 27 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Für die kommenden Monate zeigte sich Bankchef Sergio Ermotti bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in Zürich vorsichtig optimistisch. Jetzt will die Bank ihren zuletzt ausgesetzten Aktienrückkauf wieder aufnehmen.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an, zumal der Quartalsgewinn der Bank deutlich höher ausfiel als von Experten erwartet. Kurz nach Handelsstart in Zürich legte die UBS-Aktie um 0,56 Prozent zu und war damit drittstärkster Wert im Schweizer Leitindex SMI . Deutsche-Bank-Analyst Benjamin Goy hob die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen positiv hervor. Hinzu komme der gewachsene Optimismus des Managements.

Dabei hatte der Start ins Jahr für die UBS und andere Großbanken zunächst wenig Gutes versprochen. "Das erste Quartal 2019 war von schwierigen Bedingungen an den Märkten beeinflusst, die sich gegen Quartalsende und in den April hinein verbesserten", sagte Ermotti. So sackten die Erträge der UBS im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar ab. Allerdings sammelte die Bank in ihrer Vermögensverwaltung für reiche Kunden netto 22,3 Milliarden Dollar an frischen Kundengeldern ein.

Besonders schwierig war das Geschäft im Januar und Februar, da sich viele Kunden zurückhielten. Erst im März normalisierte sich das Geschehen wieder, und die Erträge der UBS erreichten wieder in etwa das Vorjahresniveau.

Die Bank hält dennoch an den geplanten Sparmaßnahmen im Umfang von 300 Millionen Dollar fest, mit denen sie dem Gegenwind an den Märkten begegnen will. Dabei handelt es sich um sogenannte taktische Maßnahmen wie die Verschiebung von Investitionen. Sie sollen laut Ermotti in der zweiten Jahreshälfte Wirkung zeigen und dazu beitragen, dass die Bank wie wie geplant weiteres Kapital an ihre Aktionäre zurückgeben kann./stw/zb/stk

ISIN CH0244767585

AXC0115 2019-04-25/09:53