Wiesbaden (ots) - Im Februar 2019 sind in Deutschland 193 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 8 Personen mehr als im Februar 2018. Die Zahl der Verletzten stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 % auf rund 23 600.



Im Januar und Februar 2019 wurden auf Deutschlands Straßen insgesamt 402 Personen getötet. Damit kamen in den ersten zwei Monaten des Jahres bei Straßenverkehrsunfällen 16 Personen weniger ums Leben als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verletzten verringerte sich um 3,0 % auf rund 48 600.



Die Polizei erfasste von Januar bis Februar 2019 insgesamt rund 400 900 Straßenverkehrsunfälle und damit 0,5 % mehr als im Vorjahr. Davon waren 37 600 Unfälle mit Personenschaden (-1,4 %) und 363 300 Unfälle mit ausschließlich Sachschaden (+0,7 %).



