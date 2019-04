Wien (www.anleihencheck.de) - Die Verhandlungen von Großbritanniens Premierministerin Theresa May mit der oppositionellen Labour Partei über den von ihr ausgehandelten Brexit-Deal mit der EU kommen auch nach drei Wochen nicht voran, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Frau May werde daher offenbar darauf verzichten, das Austritts-Abkommen wie eigentlich geplant in der nächsten Woche erneut im Unterhaus zur Abstimmung zu stellen. Stattdessen wolle sie "ihren" Deal offenbar in Form eines Gesetzentwurfes ins Unterhaus einbringen. Auf diese Weise könnten die Labour-Abgeordneten Ergänzungsanträge zum Gesetzentwurf stellen. Frau May erhoffe sich so, noch vor dem 22. Mai eine Mehrheit im Unterhaus für eine Brexit-Variante zu erzielen. Offenbar nehme sie dabei inzwischen in Kauf, einen guten Teil ihrer eigenen Abgeordneten - die Anhänger eines harten Brexits - auszubooten. Die Alternative dürfte für Frau May nämlich noch problematischer sein: Gebe es bis zum 22. Mai keine Mehrheit für einen Brexit-Deal, müsste das Vereinigte Königreich an den Europawahlen teilnehmen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden davon ausgehen, dass es Frau May nicht gelingen werde, bis zum 22. Mai im Unterhaus eine Mehrheit für ein Brexit-Abkommen zu erzielen. ...

