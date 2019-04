Wien (www.anleihencheck.de) - Lange hat es gedauert, ab 2019 ist es soweit - mit der Alpha Bank Romania wagt sich der erste rumänische Emittent an den EUR Covered Bond (CB)-Markt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Somit stamme das erste CB-Programm des Landes jedoch nicht wie üblich von einer der größten Banken des Landes sondern von einer Tochter der griechischen Alpha Bank. In Rumänien sei das Institut lediglich die Nummer Acht am Markt. ...

