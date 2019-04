Der Euro wird etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend gehandelt. Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm.

Der Euro hat die Kursverluste der vergangenen Handelstage am Donnerstag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1155 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...