Das Hamburger Photovoltaik-Unternehmen konnte eine neue Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen. EnBW New Ventures war dabei der führende Investor, doch auch die anderen internationalen Geldgeber beteiligten sich.Die DZ-4 GmbH hat sich in einer Series-B-Finanzierungsrunde neues Eigenkapital in Höhe von 7,7 Millionen Euro gesichert. EnBW New Ventures, eine Tochter des süddeutschen Energieversorgers, das sich mit Risikofinanzierungen an Unternehmen beteiligt, habe die Runde angeführt, teilte das Hamburger Photovoltaik-Unternehmen am Donnerstag mit. Auch die bestehenden weiteren internationalen ...

