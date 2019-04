Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Adidas vor Zahlen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 235 Euro belassen. Zwar sei die Aktie im Vergleich mit denen der weltweiten Sportartikel-Hersteller angemessen bewertet, doch der fehlende Schwung für die Marke bereite zunehmend Sorge, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erste Quartal dürfte zudem schwach ausfallen. Erst wenn die Umsätze im zweiten Halbjahr wieder steigen sollten, hält er eine Neubewertung für möglich./ck/bek

