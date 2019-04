Hannover (www.anleihencheck.de) - U.a. hat das eingetrübte ifo-Geschäftsklima die Kurse der deutschen Bundesanleihen gestützt, so die Analysten der Nord LB.Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf 165,73 Punkte zugelegt. Italienische Staatsanleihen hätten, wie auch schon am Vortag, weiter nachgegeben. Der US-Anleihemarkt habe dank eines leicht schwächelnden Aktienmarktes an seine Tendenz vom Vortag angeknüpft. Große Bewegungen seien jedoch mangels marktbeeinflussender Konjunkturdaten ausgeblieben. Zehnjährige Papiere hätten z.B. um 12/32 Punkte zugelegt. (25.04.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...