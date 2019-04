In Peking startet die zweite Konferenz zum "Seidenstraßen"-Projekt der chinesischen Regierung. Für Deutschland nimmt Wirtschaftsminister Altmaier teil.

China will bei dem umstrittenen Großprojekt einer neuen "Seidenstraße" zwischen Europa und Asien auf Kritiker zugehen. Finanzminister Liu Kun sagte am Donnerstag in Peking, es werde Maßnahmen geben, um das Risiko von Überschuldungen zu vermeiden und im Notfall zu beheben. Vor allem westliche Regierungen fürchten, dass China mit den milliardenschweren Infrastruktur-Projekten seinen Einfluss in der Welt ausweiten will und dabei vor allem Entwicklungsländern hohe Schulden aufbürdet.

Die Volksrepublik kündigte zu Beginn einer dreitägigen Mammut-Konferenz auch an, für mehr Transparenz zu sorgen. Laut der chinesischen Notenbank sollen bei der Finanzierung konkreter Einzelprojekte öfter lokale Währungen genutzt werden, um Risiken aus Devisenschwankungen zu minimieren. In einem Kommunikee-Entwurf, den Reuters einsehen konnte, wird das Thema Verschuldung ...

