Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Erlöse des Essenslieferanten hätten die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem habe der Vorstand das Umsatzziel für das Gesamtjahr 2019 angehoben. Allerdings sei der Weg in Richtung Profitabilität zunehmend unsicherer, weshalb sie hinsichtlich eines Investments vorsichtig gestimmt bleibe./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 02:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 02:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-04-25/11:36

ISIN: DE000A2E4K43