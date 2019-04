Berlin (ots) -



Mit "Lucky Luke sattelt um" erscheint am 2. Mai die außergewöhnliche Hommage des Berliner Autors und Zeichners Mawil an den lonesome Comic-Cowboy. Hierfür hat sich Mawil eine ganz besondere, temporeiche Geschichte ausgedacht: Der 42-jährige Künstler lässt Lucky Luke vom Pferde- in den Fahrradsattel umsteigen. Auf dem ihm vollkommen fremden Drahtesel geht es für den legendären Westernhelden in einer rasanten Reise quer über den nordamerikanischen Kontinent. Wie das wohl Lucky Lukes good old buddy Jolly Jumper findet?!



Zum ersten Mal in der über 70-jährigen Karriere Lucky Lukes erscheint mit "Lucky Luke sattelt um" eine Hommage aus der Feder eines deutschen Comic-Künstlers.



Markus "Mawil" Witzel wurde 1976 in Ost-Berlin geboren. An der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studierte er Kommunikationsdesign. Seine Diplom-Comicgeschichte "Wir können ja Freunde bleiben" und seine nachfolgenden Bücher erschienen beim Verlag Reprodukt sowie in zahlreichen Übersetzungen in der ganzen Welt. Sein Band "Kinderland" war der erfolgreichste Comic des Jahres 2014 und Gewinner des renommierten Max-und-Moritz-Preises für das "Beste Comic".



Die Lucky Luke-Hommage "Lucky Luke sattelt um" von Mawil ist ab 2. Mai als Hardcover in der Egmont Comic Collection (15,00EUR, ISBN 978-3-7704-4060-3) und als Softcover bei Egmont Ehapa Media (7,99EUR) im Handel erhältlich.



