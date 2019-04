Bremervörde (ots) -



Bewegung ist Leben! Was wie eine abgedroschene Phrase klingt, ist vielmehr das Ergebnis einer Studie der Harvard-Universität. Eine Forschergruppe konnte zeigen, dass Bewegungsmangel für etwa ein Zehntel der weltweiten Todesfälle verantwortlich ist. Ein bewegungsarmer Lebensstil begünstigt nicht nur Verspannungen im Nacken und Rücken - sondern auch das Risiko an schweren Krankheiten wie Diabetes, Osteoporose, Arthrose und Darmkrebs zu erkranken, steigt. Das Problem: Viele wissen nicht, wie und wann sie mehr Bewegung in den Alltag integrieren sollen. Der Weg ins Fitnessstudio ist zu lang, der innere Schweinehund zu groß oder der Geldbeutel zu klein. Dabei lässt sich Sport auch ganz bequem im eigenen Zuhause ausüben. Wer dann noch zusätzlich auf das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. achtet, kann sich jeder sicher sein, dass er auch seinem Rücken etwas Gutes tut.



Ein Leben voller Bewegung ist für die meisten eine wahre Herausforderung. Umso besser, dass viele Hilfsmittel existieren, die auch in den eigenen vier Wänden ein effektives Training ermöglichen. So spart man sich nicht nur den Weg ins überlaufene Fitnessstudio, sondern kann auch bei passender Gelegenheit kleine Workouts in den Alltag integrieren. Auf diese Weise gelingt auch Sportmuffeln der erste Schritt zu einem aktiveren und gesünderen Lebensstil.



Online-Rückenprogramme halten fit



Mit AGR-zertifizierten Online-Trainingsprogrammen gelingt der Einstieg in ein aktiveres Leben spielend leicht. Die von Physiotherapeuten entwickelten Bewegungsprogramme können bequem zuhause vor dem eigenen PC durchgeführt werden und nehmen Rücksicht auf das individuelle Fitnesslevel sowie körperliche Beschwerden. Die Übungen werden außerdem anschaulich erklärt. Zusätzlich ist bei Unsicherheiten und Rückfragen ein persönlicher Kontakt, zum Beispiel über Videochat, möglich. Mit den Online-Angeboten kann jeder selbstständig den eigenen Bewegungsapparat stärken und stabilisieren. Damit wird Verspannungen und Rückenschmerzen aktiv vorgebeugt. Gut zu wissen: Viele Krankenkassen bezuschussen die Online-Trainings. Zusätzliche Informationen zu den Programmen unter: www.agr-ev.de/trainingsprogramme und www.agr-ev.de/rueckentherapiegeraete.



Fitnessstudio für zuhause



Im Alltag ist vor allem unser Kopf gefragt, der Körper meist passiv. Sport bietet die optimale Möglichkeit nach einem arbeitsintensiven Tag den Kopf auszuschalten, den Körper mal wieder richtig zu spüren und ins Schwitzen zu kommen. Wer nicht vor die Tür mag und eine platzsparende Lösung für Zuhause sucht, findet in einem Mini-Trampolin den optimalen Partner. Schon wenige Minuten Springen verlangen dem Körper einiges ab und fordern Körperspannung und Kondition gleichermaßen. Ganz nebenbei macht das Hüpfen großen Spaß und befreit. Wichtig bei der Wahl des Trampolins ist eine einfache Handhabung zum einfachen Verstauen und Aufbauen. Zusätzlich sollte die Federung weich und sanft sein, um gelenkschonend springen zu können. Unter www.agr-ev.de/trampolin gibt es weiterführende Informationen.



Um gezielt Kraft aufzubauen und Rückenschmerzen vorzubeugen, ist ein Im- und Expander, wie etwa der SYWOS ONE, ein praktisches Hilfsmittel. Das Besondere: Sowohl beim Auseinanderziehen, als auch beim Zusammendrücken sind die Muskeln durch Widerstände gefordert. Schon mit leichten Übungen ist ein effektives Muskeltraining für den ganzen Oberkörper möglich. So wird ein symmetrisches Training für Arme, Rumpf und Schultern möglich. Individuell einstellbare Widerstände setzen neue Trainingsreize und können dem eigenen Fitnesslevel angepasst werden. Egal ob im Stehen, Liegen und Sitzen - die Anwendungsmöglichkeiten sind zahlreich. Ein weiteres Plus: Sogar unterwegs ist der Im- und Expander ein guter Begleiter. Durch das Abschrauben der Handgriffe lässt es sich in (fast) jeder Tasche optimal verstauen. Zusätzliche Informationen sind unter www.agr-ev.de/ex-und-impander zu finden.



Entspannung durch Faszientraining



Wer seinen Muskeln nach einem anstrengenden Workout etwas Gutes tun will oder sich nach sanften Bewegungen sehnt, wählt Faszienrolle oder Faszienball als Hilfsmittel. Sie ermöglichen mit einfachen Bewegungen eine wohltuende Massage der bindegewebigen Muskelhüllen. Die sogenannten Faszien werden auf diese Weise elastisch und funktionsfähig gehalten. Sind sie verklebt und verhärtet, können Verspannungen und Schmerzen auftreten. Vibrationsrollen ermöglichen zusätzlich eine Stimulation der tieferliegenden Muskeln und Nerven. Der Effekt: Das zentrale Nervensystem arbeitet intensiver und die bearbeitete Muskulatur gewinnt an Kraft. Wichtig ist, dass die Produkte zur Faszienmassage robust und formstabil sind, da sie dem Körpergewicht standhalten müssen. Für eine leichte Anwendung sollten außerdem gesteuerte Rollbewegungen möglich sein. Bei vibrierenden Rollen ist zu beachten, dass verschiedene Frequenzbereiche bzw. Vibrationsstärken wählbar sind. Die Anwendung sollte zudem grundsätzlich im Liegen, Sitzen, Knien und Stehen möglich sein. Weitere Informationsmaterialien zur Faszienbehandlung unter: www.agr-ev.de/faszienbehandlung.



Kurz & bündig



Ein funktionsfähiger und gesunder Körper zeichnet sich durch Kraft und Kondition aus. Das Problem: Durch lange Arbeitstage und sitzende Tätigkeiten sind die meisten Menschen in einem bewegungsarmen Umfeld gefangen - der Körper wird kaum gefordert. Damit Muskeln durch langes Sitzen nicht verspannen, verkürzen und verkümmern, ist ausreichende Bewegung wichtig. Vielen graut es aber vor dem Besuch des Fitnessstudios - der Wunsch nach einer Lösung für die eigenen vier Wände ist groß. Von der AGR zertifizierte Produkte ermöglichen genau das. Egal ob Online-Programm, Trampolin oder Faszienrolle - die Möglichkeiten für ein Mehr an Bewegung im eigenen Zuhause sind zahlreich. Auf diese Weise lässt sich Sport einfach in den Alltag integrieren.



Über die AGR



Seit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken der Prävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. Wichtiger Teil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft & empfohlen", mit dem besonders rückenfreundliche Alltagsgegenstände ausgezeichnet werden können. Weiterführende Informationen zum Gütesiegel gibt es unter www.ruecken-produkte.de.



