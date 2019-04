Paris - Die meisten Aktienmärkte in Europa haben am Donnerstag an ihre zur Wochenmitte erlittenen Verluste angeknüpft. Als leichte Belastung erwies sich die Zurückhaltung der Anleger an der tonangebenden Wall Street am Mittwoch. Dort hatten die Quartalsberichte etlicher grosser Konzerne den Kursen keinen weiteren Auftrieb mehr gegeben.

Der EuroStoxx50 fiel um 0,30 Prozent auf 3492,29 Punkte. Für den französischen Leitindex Cac 40 ging es um 0,13 Prozent auf 5568,88 Punkte nach unten und in London verlor der FTSE 100 0,30 Prozent auf 7449,30 Punkte.

Thema des Tages war ein Kursrutsch bei den Aktien von Nokia um zuletzt mehr als 9 Prozent. Damit sackten die Papiere ans EuroStoxx-Ende. Der finnische Netzwerkausrüster schloss das erste Quartal unerwartet mit einem Verlust ab.

Spitzenreiter im Cac 40 waren die Anteilsscheine von Carrefour mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...