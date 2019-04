Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Abbruch der Fusionsgespräche mit der Commerzbank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Dies beseitige die Belastung durch die befürchtete massive Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Deals, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin geht davon aus, dass die Papiere der Deutschen Bank einen Teil der zuletzt unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber den Commerzbank-Papieren wieder aufholen. Mit Blick auf die Ergebnisse des ersten Quartals hob Reingen die höhere Kernkapitalquote hervor./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 05:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 05:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-04-25/12:54

ISIN: DE0005140008