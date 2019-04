Von Matthias Goldschmidt

ASCHHEIM (Dow Jones)--Wirecard-Vorstandschef Markus Braun hat den Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank im Wege einer Wandelanleihe gegenüber einer Kapitalerhöhung verteidigt. "Die Alternative wäre eine Kapitalerhöhung gewesen, da waren wir kein Fan von", sagte Braun auf der Bilanzpressekonferenz des DAX-Unternehmens in Aschheim bei München. Denn diese wäre angekündigt worden, während die Aktie stark unter Druck stand. Außerdem hätte man dem Management unterstellen können, die anderen Aktionäre bei einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu übervorteilen

Die Wirecard AG hat am Vortag eine strategische Partnerschaft mit dem Softbank-Konzern und den Einstieg der Japaner bei dem Zahlungsdienstleister angekündigt. Wirecard wird für 900 Millionen Euro eine Wandelanleihe an Softbank ausgeben, die nach Ablauf von fünf Jahren zum Wandlungspreis von 130 Euro pro Anteilsschein in insgesamt 6,923 Millionen Wirecard-Aktien gewandelt werden kann. Das entspricht derzeit etwa 5,6 Prozent des Grundkapitals. Aktuell liegt der Kurs bei 136 Euro, was einem Plus von 1,3 Prozent zum Vortag entspricht.

Die Aktie von Wirecard hat nach Berichten über Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung und Betrugsvorwürfe seit Januar eine Achterbahnfahrt hinter sich. Der Kurs ist zwar zwischenzeitlich wieder gestiegen, die Aktie hat die Verluste aber bisher nicht komplett aufgeholt.

Softbank wird nach der Wandlung der Anleihe in die Riege der Großaktionäre von Wirecard vorstoßen. Größter Einzelaktionär ist CEO Braun mit 7,05 Prozent.

Über eine mögliche Anteilserhöhung durch Softbank in der Zukunft wolle er nicht spekulieren, sagte Braun. Auch sehe er nicht, dass Softbank an einer Übernahme von Wirecard interessiert wäre. Eine Due Diligence, also eine sorgfältige Prüfung der Bücher bei Wirecard, habe Softbank durchgeführt. Diese sei auch bereits abgeschlossen.

Der Wandelanleihe muss die Hauptversammlung am 18. Juni zustimmen. Es sei "gute Kultur", die Eigentümer zu fragen, sagte Braun. Bei der Einladung zur Hauptversammlung werde man Details zur Transaktion und zur Verwendung der Mittel aus der Begebung der Anleihe darlegen.

