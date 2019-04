Ende März 2019 wurde erstmals das Theorie-Modul der neuen FFI Schulungsreihe "Vom Quereinsteiger zum Maschinenführer Stanzen / Kleben" durchgeführt. Das Angebot ist eine Reaktion auf den Fachkräftemangel, der sich auch in der Verpackungsindustrie bemerkbar macht.27 Mitarbeiter aus FFI-Mitgliedsunternehmen nahmen das Angebot eines einwöchigen, zentralen Theorie-Seminars an, was die Veranstaltung zu einem großen Erfolg machte. An die Theorie-Schulung schließt sich im Laufe des Jahres ein zweiwöchiges Praxisseminar (wahlweise: Stanzen oder Kleben) bei einem der FFI Partnerunternehmen Bobst, Marbach ...

