Im baden-württembergischen Bopfingen bei Aalen ist ein 65-jähriger Mann am Mittwochmittag bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann wollte die Schaufel eines Kippladers reparieren und stieg auf das Dach des Fahrzeuges, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Dabei stürzte der 65-Jährige in Richtung Schaufel und zog sich tödliche Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen von Rettungskräften verstarb der 65-Jährige noch an der Unfallstelle, so die Beamten weiter. Ein Rettungshubschrauber kam dabei ebenfalls zum Einsatz, so die Polizei.