Die Wirtschaft lebt von Visionen. Diese Erfahrung gilt seit ewigen Zeiten und ist das Grundkonzept der Entwicklung. Ohne Visionen liefen wir alle noch in Bärenfellen herum. In diesem Frühjahr der Berichtssaison an den Börsen lässt sich dies wunderbar ablesen. Das ist zwar anspruchsvoll und auch riskant, aber wegweisend. Jedenfalls: Kein Unternehmer kommt an dieser Sachlage vorbei. Ebenso kein Investor, egal ob direkt oder via Börse etc.



SAP ist der größte deutsche Software-Konzern und seit gestern die schwerste DAX-Aktie aller Zeiten: 140 Mrd. € für einen Umsatz von hochgerechnet etwa 27 bis 28 Mrd. € in diesem Jahr. Auch 30 Mrd. € sind möglich, je nachdem, wie man akquisitorisch zulegen kann. Der Chef ist der teuerste Manager Deutschlands, er kostet so um 15 bis 17 Mio. € je nach Boni und ist Amerikaner. Er verkauft dem Markt und den Deutschen seine Vision, wie SAP mit den Amerikanern mithalten und in Europa die Nummer 1 bleiben kann. 12 % Tagesgewinn an der Börse sind nicht weiter zu kommentieren.



Wirecard ist der erfolgreichste deutsche Finanzdienstleister im Zahlungsverkehr und geriet über dubiose Manipulationen in London in den Verdacht unredlicher Geschäfte, tatsächlich nicht in Deutschland, sondern in Singapur. Inzwischen ist der größte Teil dieser Vorwürfe geklärt und sicher ist, dass Wirecard selbst daran nicht teilhatte. Wirecard-Chef Markus Braun verkauft den Deutschen ebenfalls eine Vision als Zahlungsdienstleister, worüber sich die Banken ebenso erregen wie sie es auch ignorieren, aber es ist der Weg im Zahlungsverkehr der Zukunft. Mit den Gerüchten halbierte sich der Kurs. Umfangreiche Vorwürfe inkl. Staatsanwalt gehören dazu, aber niemand in Deutschland war bereit, Wirecard zu Hilfe zu kommen. Ein Japaner legte 900 Mio. € auf den Tisch und ist künftig 5-%-Eigner.



Facebook ist die amerikanische Variante von Visionen, wie hinlänglich bekannt. Was Zuckerberg und Co. in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist allgemein bekannt. Aktueller Stand: 15 Mrd. $ Umsatz im ersten Quartal nebst 2,4 Mrd. $ Gewinn und sage und schreibe 2,4 Mrd. User rund um die Welt. Facebook hat mit diesem rasanten Aufbau sehr viele technische Fehler gemacht, wie es zu einem so schnellen Geschäftsaufbau auch üblicherweise passt. Aber Facebook hat sehr viel Geld in der Kasse und daran möchten natürlich alle in irgendeiner Weise partizipieren, indem sie mit vielfältigen Vorwürfen danach greifen. Festzustellen ist jedoch:



Alle diese Unternehmen sind typische Visionen, in denen Unternehmer mit einer Idee neue Märkte schaffen und entwickeln. Dies zu bewerten ist für alle eine neue Herausforderung. Stahl und Chemie funktionieren nun einmal anders, die Herstellung von Schrauben ebenfalls. Auch der Bau von Autos enthält wenig Kreatives und auch keine Visionen, bestenfalls die in Richtung E-Mobility. Wie bewertet man so etwas? 140 Mrd. € für SAP oder 16 Mrd. für Wirecard bzw. 900 Mrd. $ für Facebook sind für viele unvorstellbar, aber sie sind die reale Welt für die Einschätzung solcher Unternehmen in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern. Damit haben die Analysten und Banker so ihre Probleme. Wer mit Ziegelsteinen oder Stahl umgeht, folgt anderen Kriterien.



Wer aber den Wandel nicht erkennt von gestern über heute auf morgen, wird nicht erkennen, wo die Welt von übermorgen stehen wird. Das alles ist gar nicht neu. Vor fast 60 Jahren begann das Computerzeitalter. Niemand glaubte damals daran, was der Computer alles können wird, was man mit ihm machen kann und wie er demnächst vor der Herausforderung steht, mit seiner eigenen künstlichen Intelligenz uns alle zu überflügeln.