Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Es sei unwahrscheinlich, dass ein Todesfall in einer Studie von "Zolgensma" zur Behandlung spinaler Muskelatrophie primär auf das Medikament zurückzuführen sei, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die anderen klinischen Studien verliefen planmäßig./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 11:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / 11:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012005267