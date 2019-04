Das Analysehaus Independent Research hat Wacker Chemie nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 80 Euro belassen. Der auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Chemiekonzern sei, wie von ihm erwartet, sehr verhalten in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen seien deutlich verfehlt worden./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 10:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 11:20 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-04-25/13:37

ISIN: DE000WCH8881