Aufgrund der guten Konjunktur und der positiven

Konsumentenstimmung wurden in der Restauration im vergangenen Jahr

gegen 10 000 neue Arbeitsstellen (inkl. Teilzeit) geschaffen. Damit

konnte rund ein Drittel des Stellenrückgangs seit 2008 kompensiert

werden. Der Konsum von gastgewerblichen Leistungen hat 2018

zugenommen, die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben im Ausserhaus-Konsum und

der Umsatz pro Logiernacht sind jedoch gesunken.



Der gastgewerbliche Ausserhaus-Konsum 2018 belief sich gemäss

Hochrechnungen auf insgesamt 22,917 Milliarden Franken. Im Vergleich

zum Vorjahr entspricht das einer Abnahme von 702 Millionen Franken (-

3 Prozent). Trotz steigender Gästezahl in der Restauration (+ 2,4

Prozent) ist der Ausserhaus-Konsum gesunken. Die Zahlen basieren auf

der Studie "Essen & Trinken ausser Haus" von amPuls Market Research

im Auftrag von GastroSuisse.



Die Beherbergung verzeichnete 2018 mit 38,8 Millionen

Logiernächten einen neuen Rekord (+ 3,8 Prozent). Der Umsatz pro

Logiernacht indessen ist seit Jahren rückläufig und hat auch 2018

weiter abgenommen (- 0,1 Prozent).



Das Bild ist ambivalent



"Das Gastgewerbe hat nach wirtschaftlich schwierigen Jahren wieder

Tritt gefasst, doch die positiven Nachrichten sind zu relativieren",

stellte GastroSuisse-Präsident Casimir Platzer an der

Jahresmedienkonferenz des Branchenverbandes für Hotellerie und

Restauration am 25. April 2019 in Bern fest. Die Erhaltung des

Umsatzes, steigende Betriebskosten, die Suche nach Fachkräften und

überbordende bürokratische Auflagen belasten die Betriebe.



Zu den Themen, welche die Branche beschäftigen, zählt auch die

Entwicklung der Betriebszahlen. Die Unterschiede zwischen den

Regionen sind gross. Vor allem bevölkerungsarme Gemeinden verzeichnen

einen Rückgang. In den grössten Schweizer Städten hingegen stieg die

Zahl der Betriebe an.



GastroSuisse veröffentlicht Abstimmungsrating



In politischer Hinsicht bestehen aus der Sicht des Gastgewerbes

wichtige Baustellen in Bundesbern. Mit besonderer Aufmerksamkeit

blickt GastroSuisse deshalb auf die National- und Ständeratswahlen

vom 20. Oktober 2019. "Bundesbern braucht Parlamentarierinnen und

Parlamentarier, welche die Interessen der Hoteliers und Restaurateure

auf dem politischen Parkett adäquat vertreten", forderte Präsident

Casimir Platzer in Bern. GastroSuisse hat im Rahmen eines

Abstimmungsratings eruiert, welche politischen Fraktionen und

Parlamentarier auf eidgenössischer Ebene am gastgewerbe- und

tourismusfreundlichsten sind. Das Abstimmungsrating von GastroSuisse

wird die Wahlempfehlung des Gastgewerbes zu den Eidgenössischen

Wahlen massgeblich prägen.



Das Ranking der Fraktionen zeigt, dass die bürgerlichen Fraktionen

am gastgewerbe- und tourismusfreundlichsten abgestimmt haben. Die

CVP-Bundeshausfraktion schnitt am besten ab. Der zweite Platz geht an

die BDP-Fraktion. Auf dem dritten Rang folgen gemeinsam die FDP und

SVP.



(Resultate und Einzelheiten dazu: vgl. Beilage)



Von aktuellen Trends profitieren



Die aktuellen Konsumtrends bieten dem Gastgewerbe gute Chancen, um

dessen Stärken zu zeigen. Von besonderer Bedeutung ist das zunehmende

Interesse der Gäste an hausgemachten, regionalen und handwerklich

hergestellten Lebensmitteln. "Die hausgemachte Küche ist für viele

Konsumentinnen und Konsumenten ein relevantes Kriterium bei ihrer

Restaurantwahl", stellte GastroSuisse-Direktor Daniel Borner aufgrund

von neuen Umfrageergebnissen fest. Viele Befragte gaben weiter zur

Antwort, für hausgemachte Gerichte mehr zu bezahlen.



Die umsatzstärkste Bezugsquelle beim Essen ausser Haus ist die

herkömmliche Gastronomie. "Sie verzeichnet einen Marktanteil von über

50 Prozent", führte GastroSuisse-Vorstandsmitglied Gilles Meystre

aus. Einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnet die

Schnellverpflegungsgastronomie mit einem Marktanteil von knapp 20

Prozent am Essenskonsum ausser Haus. Die Rangliste des

gastronomischen Angebots wird angeführt von Schweizer Spezialitäten

und der gutbürgerlichen Küche. Die italienische Küche führt die

Hitliste der internationalen Küche an. Die Vielfalt des Schweizer

Gastgewerbes ist gross.



Die insgesamt rund 29'000 Hotellerie- und Restaurationsbetriebe

der Branche sind ein wichtiger Wirtschaftsmotor. Das Gastgewerbe

gehört zu den grössten Arbeitgebern des Landes. Die Branche gibt über

260'000 Personen eine Beschäftigung und bildet gegen 8000 Lernende

aus.



GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband

mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels),

organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.



