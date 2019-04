Deutsche Bank und Commerzbank haben ihre Fusion abgesagt. Wie geht es nun weiter? Fünf Thesen zur Zukunft der deutschen Großbanken.

Es ist ein Ende ohne Schrecken. Die Idee eines Zusammenschlusses von deutscher Bank und Commerzbank hatte von Anfang an wenig Anhänger. Tatsächlich sprach offensichtlich viel dagegen und wenig dafür. Durch die offizielle Absage können sich nun all jene bestätigt fühlen, die es von Beginn an besser wussten. Und sich dann fragen, woran der Deal denn nun wirklich gescheitert ist. Dass die Banken bei ihrer sechswöchigen gegenseitigen Prüfung Dinge entdeckt haben, die sie vorher nicht wussten, ist ziemlich unwahrscheinlich. Dass die Transaktion enorm komplex werden würde, war etwa von Anfang an klar.

Der Abbruch der Gespräche ist endgültig. Beteiligte haben klar gemacht, dass es keinen weiteren Anlauf geben wird. Es kann aber auch nicht einfach so weiter gehen wie vorher. Dass sich beide Banken überhaupt aneinander angenähert haben, zeigt, dass dringend etwas passieren muss. Aber was? Fünf Thesen zur Zukunft der beiden großen Institute:

1. Die Deutsche Bank braucht weiterhin eine starke Investmentbank

Topmanager des angeschlagenen Branchenprimus sind von Anfang an auf Distanz gegangen. Schon zu Beginn der Gespräche machten sie klar, dass ihre Bank den Zusammenschluss nicht unbedingt nötig habe, sondern rein betriebswirtschaftlich durchrechnen werde. Tatsächlich wäre der Nutzen für die Deutsche Bank überschaubar gewesen. Gestärkt hätte er vor allem das Privatkundengeschäft, in dem Deutsche Bank und Postbank zusammen aber bereits 20 Millionen Kunden haben. Das sollte reichen, um das Geschäft in Deutschland auf Dauer ausreichend effektiv betreiben zu können.

Wesentlich attraktiver wären die Mittelstandskunden der Commerzbank gewesen, von denen sich allerdings viele bewusst gegen die Deutsche Bank entschieden haben und vermutlich abgewandert wären. Den größten Vorteil hätten deshalb die Einlagen der Commerzbankkunden als stabile und günstige Quelle der Finanzierung gebracht. Der Preis dafür wäre allerdings enorm hoch gewesen. Die Integration von Personal und IT-Systemen hätte Jahre gedauert und in dieser Zeit große Teile der Ressourcen blockiert. Die kann die Bank nun nutzen, um ihr digitales Angebot zu modernisieren und voranzutreiben.

Trotzdem kann es für die Deutsche Bank nicht einfach so weiter laufen, wie bisher. Seit Jahren versucht sie Investoren vergeblich davon zu überzeugen, dass sie ein funktionierendes Geschäftsmodell hat. Ihre mickrigen Gewinne sprechen ziemlich eindeutig dagegen. Trotzdem hält vor allem Aufsichtsratschef Paul Achleitner grundsätzlich daran fest, dass die Zukunft des Instituts im internationalen Investmentbanking liegt. Das wird ihm von vielen als Größenwahn angekreidet, ist im Kern aber richtig. Denn Kapitalmarktkompetenz und internationale Präsenz sind die einzigen Alleinstellungsmerkmale, ...

