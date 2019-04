Basel (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100053175 heruntergeladen

werden -



Die Jungen beginnen immer früher mit dem 3a-Sparen. Allerdings

verzichtet noch jeder Zweite auf die dritte Säule. Oft, weil das Geld

dazu fehlt. Das Bankkonto bleibt die erste Wahl für die dritte Säule.

Die Bereitschaft in 3a-Fonds zu investieren ist nach wie vor tief.

Dies besagen die Zahlen der dritten Studie zur privaten Vorsorge

Säule 3a in der Schweiz, die das Forschungsinstitut Demoscope im

Auftrag der Bank CIC durchgeführt hat.



48 Prozent der 1205 Befragten geben an, über die Säule 3a für die

Altersrente vorzusorgen. Somit zahlt jeder zweite Schweizer nicht in

die steuerbegünstigte private Vorsorge der Säule 3a ein. Unter den

Erwerbstätigen ist es jeder Dritte (34%), der darauf verzichtet.

Vielen fehlt momentan das Geld, um in die dritte Säule einzahlen zu

können (31%). Weitere 22 Prozent geben an, dass Sie sich noch nie mit

dem Thema befasst haben.



Über die drei Studienerhebungszeitpunkte hinweg ist der Anteil der

3a-Sparer seit 2012 allerdings um 9 Prozent gestiegen, mit einem Peak

im Jahr 2015 (2012: 44%, 2015: 51%, 2018: 48%). Diese positive

Entwicklung widerspiegelt sich auch im Volumen der in der Schweiz

angelegten 3a-Vorsorgegelder. Gemäss den Statistiken des Bundes

liegen im Jahr 2017 insgesamt über CHF 103 Mrd. Vorsorgegelder bei

Banken und Versicherungen. Dies sind 16 Prozent mehr als im Jahr

2013.



Immer mehr Frühsparer



In der Schweiz wird immer früher eine dritte Säule als private

Vorsorge aufgebaut. War es 2012 erst jeder Vierte, zahlt heute

bereits jeder Dritte vor dem 25. Lebensjahr in die Säule 3a ein

(2012: 25%, 2015: 27%, 2018: 33%). Bei den 3a-Sparern unter 35 Jahren

haben sogar bereits 66 Prozent vor dem 25. Lebensjahr mit der

privaten Vorsorge begonnen. Dies entspricht einer Zunahme von 20

Prozent gegenüber 2012. Für das Alter auch privat vorzusorgen, wird

immer wichtiger und offenbar werden die Leistungen aus der ersten und

zweiten Säule von den jüngeren Generationen zunehmend als unsicher

empfunden. Früh sparen lohnt sich aber auch, um vom Zinseszinseffekt

zu profitieren - auch wenn die Zinssätze momentan sehr tief sind.

Ausserdem können sich insbesondere Vorsorgesparer mit einem langen

Investitionshorizont diesen zunutze machen und ihre Chancen auf mehr

Rendite mit 3a-Vorsorgefonds erhöhen.



Banklösung bevorzugt



Die Mehrheit der 3a-Sparer nimmt eine Banklösung in Anspruch

(72%), etwa 40 Prozent eine Versicherungslösung. Dies entspricht dem

Verhältnis 65 Prozent Banklösungen zu 35 Prozent

Versicherungslösungen und deckt sich in etwa mit der Relation der in

der Schweiz deponierten Vorsorgegelder. Gemäss den Statistiken des

Bundes lagen im Jahr 2017 56 Prozent der Vorsorgegelder bei Banken

und 44 Prozent bei Versicherungen. Auffallend ist ein

Nord-Süd-Gefälle: Tessiner und Westschweizer setzen häufiger auf eine

Versicherungslösung als Deutschschweizer (TI: 52%, WS: 43%, DS: 36%).

Interessant ist, dass die bei Versicherungen deponierten

Vorsorgegelder von 2015 bis 2017 ein um 2,4 Prozent höheres Wachstum

aufweisen als die bei Banken hinterlegten Gelder (vgl. Bundesamt für

Sozialversicherungen). Ein Grossteil dieses Wachstums ist auf den

höheren Anteil Vorsorgefonds bei Versicherungen zurückzuführen. Die

Vorsorgefonds weisen von 2015 bis 2017 eine hohe Performance auf,

wodurch damit eine höhere Rendite erzielt werden konnte als mit der

Kontoverzinsung.



Potenzial nicht voll ausgeschöpft



Die Erkenntnisse aus der Studie deuten darauf hin, dass das volle

Potenzial in der Säule 3a ungenutzt bleibt. Der 3a-Sparer besitzt

durchschnittlich 1,6 3a-Konten bei einer Bank, wobei die Mehrheit nur

über ein Konto verfügt. Dies obwohl mehrere 3a-Konten sinnvoll sind,

damit bei der Pensionierung mit einem gestaffelten Bezug die

Steuerprogression gemindert werden kann. Auch zahlt nur knapp jeder

zweite Vorsorgesparer auf Höhe des Maximalbeitrages (> CHF 6000) ein,

um von einer möglichst hohen Steuerersparnis zu profitieren. Von den

Frauen sind es sogar nur 35 Prozent. Hinzu kommt, dass vermutlich

viele 3a-Sparer ihre 3a-Lösung nicht mit Konkurrenzangeboten

vergleichen, denn 78 Prozent der Befragten kennen den Zins auf ihrem

3a-Kono nicht. Dieser Anteil hat im Tiefzinsumfeld sogar noch

zugenommen. Auch wenn die Zinssätze momentan sehr tief sind,

variieren sie je nach Institut stark und es lohnt sich auf ein

3a-Konto mit höherem Zinssatz zu wechseln.



3a-Gelder konservativ angelegt



Das grösste Ertragspotenzial in der dritten Säule liegt in der

Anlageform. Doch Investitionen in Anlagefonds der Säule 3a bleiben

eine Ausnahme. Die Mehrheit der 3a-Sparer setzt unverändert auf das

konservative 3a-Konto (65%). Nur jeder Vierte nutzt die

Anlagemöglichkeiten mit 3a-Vosorgefonds (26%)*. Die meisten 3a-Sparer

wissen zwar, dass man in den letzten fünf Jahren mit 3a-Vorsorgefonds

eine deutlich bessere Performance erzielen konnte, doch die Angst,

einen Verlust zu erleiden, scheint grösser zu sein als die Aussicht

auf mehr Rendite. Viele, die nicht in 3a-Vorsorgefonds investieren,

geben an, kein Risiko eingehen zu wollen (44%). 35 Prozent der

Befragten haben sich noch nie mit dem Thema befasst oder kennen diese

Möglichkeit gar nicht.



Unter den 3a-Fondsanlegern befinden sich tendenziell mehr Männer

(60%) als Frauen. Weiter zeigt sich, dass die Bereitschaft, in

3a-Vorsorgefonds bei Banken oder Versicherungen zu investieren in der

Westschweiz und im Tessin etwas höher ist (WS: 30%, TI: 39%) als in

der Deutschschweiz (24%). Der Vermögensanteil in Vorsorgefonds liegt

im Durchschnitt bei 32 Prozent und als wichtigste Aspekte bei der

Wahl eines 3a-Vorsorgefonds sehen die 3a-Fondsanleger die

Diversifikation, die Kosten und dass das Produkt von der Hausbank

angeboten wird.



Informationen zur Studie



Die Studie wurde im Auftrag der Bank CIC (Schweiz) AG

durchgeführt. Sie ist als Folgestudie beauftragt sowie konzipiert und

basiert auf der im Jahr 2012 von der Fachhochschule Nordwestschweiz

(FHNW) durchgeführten Studie zur privaten Vorsorge Säule 3a in der

Schweiz. Die telefonische Befragung erfolgte in der Zeit vom 22. bis

31. Oktober 2018 durch das Marktforschungsinstitut Demoscope im

Rahmen des Omnibus Suisse. Befragt wurden 1205 Personen in der

Deutschschweiz, der Westschweiz und im Tessin. Die Stichprobe ist für

die Bevölkerung repräsentativ.



Weitere Informationen:



Infografiken der Studien zur privaten Vorsorge Säule 3a in der

Schweiz unter

https://www.cic.ch/publikationen/publikationen/studien.html



3a-Wertschriftensparen der Bank CIC unter

https://www.wertschriftensparen.ch/



3a-Vorsorgekonto der Bank CIC unter http://ots.ch/XAgRD1



* in der Studie 2018 wurde bei der Erhebung des Anteils an

3a-Vorsorgefonds erstmals zwischen 3a-Fonds über einer Bank und

3a-Fonds innerhalb einer Versicherungslösung unterschieden. Deshalb

wird kein Vergleich zwischen den verschiedenen Erhebungszeitpunkten

vorgenommen.



Originaltext: Bank CIC (Schweiz) AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053175

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053175.rss2



Kontakt:

Fabiana Castiglione

+41 61 264 16 02

fabiana.castiglione@cic.ch