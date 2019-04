Russlands Präsident will ostukrainischen Bürgern schneller eine Staatsbürgerschaft erteilen. Trotz internationaler Kritik bekräftigt Putin den Plan.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Streit mit der Regierung in Kiew seine Entscheidung verteidigt, Bürgern der Ostukraine den Erwerb eines russischen Passes zu erleichtern. Dieses Vorgehen sei nichts anderes als das, was Staaten der Europäischen Union längst praktizierten, sagte er am Donnerstag nach einem Gipfeltreffen mit den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un in Wladiwostok.

Auch Rumänien und Ungarn gewährten Bürgern außerhalb ihres Hoheitsgebietes ihre Staatsbürgerschaft. ...

