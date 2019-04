In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im März überraschend deutlich gestiegen. Der Auftragseingang sei um 2,7 Prozent gegenüber dem Vormonat geklettert, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,8 Prozent gerechnet.

Zudem war der Rückgang im Vormonat geringer als zunächst ermittelt ausgefallen. Die Aufträge waren im Februar um revidierte 1,1 Prozent gefallen, nachdem zunächst ein Rückgang von 1,6 Prozent ermittelt worden war.

Ohne schwankungsanfällige Transportgüter erhöhten sich die Aufträge um 0,4 Prozent. Die Aufträge für zivile Kapitalgüter (ohne Militär und Flugzeuge) stiegen um 1,3 Prozent Prozent. Die Kapitalgüter gelten als Indikator für die Investitionsfreude der Unternehmen.

Die Entwicklung im Überblick

März Prognose Vormonat

Auftragseingang +2,7 +0,8 -1,1r

Ex Transport +0,4 +0,2 -0,2r

zivile Kapitalgüter +1,3 +0,2 +0,1r°

(Angaben in Prozent, r=revidiert)

/jsl/jkr/fba

AXC0235 2019-04-25/14:53