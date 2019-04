Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY-Futures Märkten die 3. Sitzung in Folge gestiegen ist und diesmal waren es 7K Kontrakte. Das Volumen folgten diesem Beispiel, da es um 19,8K Kontrakte zulegte. USD/JPY hat 112,00 und darüber zum Ziel Der USD/JPY erreichte am Mittwoch einen Schlusskurs über 112,00, obwohl es ...

