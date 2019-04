Anleger fassen der State Street Bank zufolge nur langsam wieder Vertrauen in Aktien. Der Global Investor Confidence Index (ICI) sei im April im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 72,9 Zähler geringfügig gestiegen, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag in Boston mit.

Aus regionaler Sicht hat die Zuversicht der Investoren für Aktien State Street zufolge in Nordamerika weiter zugenommen. In Europa hingegen habe das Vertrauen erneut abgenommen. Zudem seien die asiatischen Anleger nun im Vergleich zum Vormonat skeptischer geworden.

"Während die Aktienmärkte sich im ersten Quartal gut entwickelt haben, hat sich die Risikobereitschaft der institutionellen Anleger weiterhin nur geringfügig verändert; diese sind nach wie vor weitgehend abgeneigt, sich wieder risikoreichen Anlagen zuzuwenden", sagte Rajeev Bhargava, Leiter der Abteilung Investor Behavior Research beim Marktforschungs- und Beratungsunternehmen State Street Associates.

"Die US-Märkte sind im April weiter gestiegen, da die Sorge über die Konjunktur- und Ertragsaussichten zunehmend zurückgeht. Es sieht jedoch so aus, dass weder die erholten Aktienkurse noch die nachgiebige Haltung der US-Notenbank ausreichen, um das Vertrauen der Anleger in risikobehaftete Anlagen zu stärken", sagte Kenneth Froot von State Street Associates.

Der Investor Confidence Index misst das Vertrauen beziehungsweise die Risikobereitschaft der Anleger quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Investoren untersucht. Der Index weist Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft beziehungsweise das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral; dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern./la/bek/he

